كرة القدم/الفاف: إنتخابات الرابطتين الوطنيتين-المحترفة والهواة قبل أواخر مايو

الجزائر- تجرى الجمعيتان العامتان الإنتخابيتان لرابطتي كرة القدم المحترفة والهواة، قبل أواخر شهر مايو المقبل، حسبما أعلنته الإتحادية الجزائرية ( فاف) يوم الخميس في بيان لها.

و أوضحت الهيئة الفيديرالية في بيان تم نشرته في موقعها الرسمي ان "المكتب الفيديرالي اوصى بضرورة تجديد الهيئتين المسيرتين للرابطتين الوطنيتين لكرة القدم- هواة و المحترفة, قبل اواخر شهر مايو 2024".

و جاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيديرالي امس الاربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, برئاسة رئيس الفاف, وليد صادي.

و في شهر اكتوبر الماضي, قامت الفاف بتعليق نشاط رابطة كرة القدم المحترفة, برئاسة عبد الكريم مداور "لخرقها القوانين السارية المفعول".

و منذ ذلك الحين, اصبحت رابطة كرة القدم المحترفة تابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خلال تعيين لجنة يشرف عليها محمد امين مسلوق, عضو المكتب الفيديرالي.

و بعدها بشهر, عينت الفاف لجنة يشرف عليها أحمد خرشي لتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة التي كان يرأسها سابقا علي مالك, عقب قرار المكتب الفيديرالي, تعليق نشاط الهيئة الكروية ل "خرقها القوانين السارية المفعول".

من ناحية اخرى, قرر المكتب الفيديرالي, إيقاف رئيس الرابطة الجهوية لعنابة عمار بهلول نهائيا, بعد "اخطاء كبيرة في التسيير", سجلتها لجنة مكلفة بالتحقيق على مستوى الرابطة.