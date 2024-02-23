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كرة القدم/الفاف: إنتخابات الرابطتين الوطنيتين-المحترفة والهواة قبل أواخر مايو

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 08:41     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/الفاف: إنتخابات الرابطتين الوطنيتين-المحترفة والهواة قبل أواخر مايو

الجزائر- تجرى الجمعيتان العامتان الإنتخابيتان لرابطتي كرة القدم المحترفة والهواة، قبل أواخر شهر مايو المقبل، حسبما أعلنته الإتحادية الجزائرية ( فاف) يوم الخميس في بيان لها.

و أوضحت الهيئة الفيديرالية في بيان تم نشرته في موقعها الرسمي ان "المكتب الفيديرالي اوصى بضرورة تجديد الهيئتين المسيرتين للرابطتين الوطنيتين لكرة القدم- هواة  و المحترفة, قبل اواخر شهر مايو 2024".

و جاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيديرالي امس الاربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, برئاسة رئيس الفاف, وليد صادي.

و في شهر اكتوبر الماضي, قامت الفاف بتعليق نشاط رابطة كرة القدم المحترفة, برئاسة عبد الكريم مداور "لخرقها القوانين السارية المفعول".

و منذ ذلك الحين, اصبحت رابطة كرة القدم المحترفة تابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من خلال تعيين لجنة يشرف عليها محمد امين مسلوق, عضو المكتب الفيديرالي.

و بعدها بشهر, عينت الفاف لجنة يشرف عليها  أحمد خرشي لتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة التي كان يرأسها سابقا علي مالك, عقب قرار المكتب الفيديرالي, تعليق نشاط الهيئة الكروية ل "خرقها القوانين السارية المفعول".

من ناحية اخرى, قرر المكتب الفيديرالي, إيقاف رئيس الرابطة الجهوية لعنابة عمار بهلول نهائيا, بعد "اخطاء كبيرة في التسيير", سجلتها لجنة مكلفة بالتحقيق على مستوى الرابطة.

آخر تعديل على الجمعة, 23 فيفري 2024 08:49
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كرة القدم/الفاف: إنتخابات الرابطتين الوطنيتين-المحترفة والهواة قبل أواخر مايو
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 فيفري 2024 08:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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