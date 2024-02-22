تزكية يوسف تازير لعهدة ثالثة على رأس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين

تازير الذي كان المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس المنظمة، تمت تزكيته من طرف الـ96 عضوا حاضرا خلال المؤتمر، إلى جانب صحافيين رياضيين قدامى.

وعقب انتخابه، صرح يوسف تازير للصحافة قائلا: " أظن أن الثقة التي وضعتموها في شخصي وهذا المكتب الجديد للمنظمة تشكل ثقلا كبيرا ومسؤولية. نحن ممتنون لهذا الاعتراف من قبل الزملاء الذين حضروا هذا المؤتمر بقوة وحتى الذين غابوا لأسباب مهنية. هذه الثقة ستدفعنا بمعية ومساهمة الجميع، أكثر لمواصلة عملنا والبحث دوما عن خدمة الصحافة الرياضية الجزائرية والدفاع عن فضائل هذه المهنة النبيلة والشريفة".

وأضاف مخاطبا الحضور: " سنواصل (أنا وأعضاء المكتب الجديد) الاستثمار في المهام التي من شأنها توطيد الروابط بين مختلف أطراف الحركة الرياضية الوطنية، وقبل كل شيء الاستماع إلى انشغالات أصحاب المهنة. والاهم من هذا وذاك، من الضروري أن نتحد من أجل مصلحة الصحافة الرياضية الوطنية التي تحتاجنا جميعا أكثر من أي وقت مضى".

وبعد إعادة انتخاب الرئيس، صوت أعضاء المؤتمر أيضا وبالإجماع على أعضاء المكتب التنفيذي الأربعة عشر الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام، وذلك بحضور محضر قضائي وصحفيين سابقين وبعض المدعوين الشرفيين.

وختم رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين لعهد قادمة بالتذكير أن " الصحفيين الرياضيين الجزائريين يحتاجون اليوم إلى إطار قانوني ومنظم لمناقشة مختلف انشغالاتهم وتحديات المهنة وكذا مختلف المشاكل الملازمة لمهنتهم، من أجل إيجاد حلول لها معا. إن المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بحكم طابعها النقابي، تحاول باستمرار ودون هوادة الدفاع عن أخلاقيات مهنة الصحافة الرياضية"، مشجعا جميع أفراد أسرة الصحافة الرياضية للانضمام إلى المنظمة التي تعتبر نفسها منتدى وإطار للحوار واللقاءات.

وقبل انطلاق أشغال المؤتمر، كرمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين أربعة صحفيين قدامى نظير الخدمات التي قدومها للمهنة طوال مسيرتهم المهنية والذين تركوا بصماتهم على الساحة الإعلامية الرياضية.

هذا وكانت أشغال الاجتماع قد بدأت بقراءة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب المنتهية عهدته وهما التقريرين اللذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع، بعد مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الحالي للصحافة الرياضية الوطنية.

وسيعقد المكتب الجديد للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين اجتماعه الأول يوم الاثنين المقبل (12:00) بمقرها، حيث سيتم توزيع المهام وتنصيب مختلف اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة ودراسة حيثيات تنظيم الدورة الثالثة لكرة القدم داخل الصالات المقررة في شهر رمضان بقاعة المركب الأولمبي "محمد بوضياف" الجزائر العاصمة.