كاس الجزائر 2024: سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين يوم 17 مارس

الجزائر- تجرى عملية سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين لكأس الجزائر لكرة القدم- 2024 في 17 مارس المقبل ،حسبما أفادت به اليوم الخميس الاتحادية الجزائرية "فاف".

وأشار بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الى ان "المكتب الفيديرالي، صادق على قوانين منح كاس الجزائر التي لم يتم الالتزام بها في الموسم الكروي الفارط ".

من جهة اخرى، تجرى المباراة المتأخرة للدور ال32 لكأس الجزائر لكرة القدم ، بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد يوم الثلاثاء 5 مارس (00ر18سا)، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، بينما يقام الدور السادس عشر أيام 7، 8 و9 مارس المقبل.

ويواجه الفائز من المباراة بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد في الدور ال16 جمعية الخروب الناشط ضمن مجموعة وسط- شرق للرابطة الثانية-هواة.

يذكر أن حامل الكأس، فريق جمعية الشلف لا يزال في سباق المنافسة الشعبية بعد فوزه خارج ميدانه على أمل ريكة (2-1) في الدور ال 32 .