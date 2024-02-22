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المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز نجمة واحدة ونجمتين: انطلاق المنافسة بمشاركة 170 فارسا و فارسة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 15:07     الفئـة : رياضــة
المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز نجمة واحدة ونجمتين: انطلاق المنافسة بمشاركة 170 فارسا و فارسة

وهران - انطلقت اليوم الخميس بميدان الفروسية "مونتي كريستو " بالسانية (وهران) المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز لفئة نجمة واحدة ونجمتين بحضور جمهور غفير من عشاق ركوب الخيل.

وتعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف نادي الفروسية "مونتي كريستو" بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة 170 فارسا وفارسة من فئات الأشبال و الأواسط و الأكابر ذوي الدرجتين الأولى والثانية يمثلون 25 ناديا من الوطن.

ويتضمن برنامج المنافسة إجراء 15 شوطا لمختلف الفئات من بينها الجائزة الكبرى نجمة واحدة ونجمتين الخاصة بالأكابر على حواجز بعلو 1 متر و25 سم و1 متر و30 سم و كذا الأشبال والأواسط على علو 1 متر و15 سم و 1 متر و 25 سم.

ويعد هذا الموعد الرياضي افتتاح للموسم الجديد وفرصة للاحتكاك بين الرياضيين لاسيما بين فرسان النخبة وباقي المشاركين في مختلف الفئات , كما سيمكن من رفع مستوى الفرسان واختبار الأحصنة وفقا لما أشار إليه رئيس النادي المنظم للحدث مصطفى كازي ثاني معربا عن تفاؤله بأن تكون المسابقات قوية ومثيرة تسمح للمشاركين بتقديم أفضل المستويات خلال مشاركاتهم في الموسم الجديد  بالنظر للاستعداد المبكر من قبل الفرسان.

وأضاف أن رياضة الفروسية في تطور مستمر فضلا عن تزايد عدد الفرسان والأندية في المسابقات لما يتوفر مـن ميادين جديدة شيدت وفق المعاير العالمية بمرافق متكاملة تستوعب أكبر عدد مـن المشاركين وتدعم تنظيم المسابقات المحلية بأفضل الترتيبات الدولية والتي تمثل القاعدة التـي ينطلق منها الفرسان نحو منصات التتويج القارية والدولية.

يذكر أن منافسات القفز على الحواجز من أكثر النشاطات في مجال الفروسية انتشاراً وتقام تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للفروسية الذي تنظم ما يقارب 40 منافسة محلية خلال الموسم الممتد من فبراير إلى ديسمبر لجميع الفئات العمرية.

آخر تعديل على الخميس, 22 فيفري 2024 15:16
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المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز نجمة واحدة ونجمتين: انطلاق المنافسة بمشاركة 170 فارسا و فارسة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 15:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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