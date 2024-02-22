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البطولة الافريقية للمواي طاي (رجال-سيدات): الجزائر بتسعة مصارعين والهدف تحقيق التأهل الى الألعاب العالمية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 14:40     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يهدف المنتخب الجزائري للمواي طاي من خلال مشاركته في البطولة الافريقية (أكابر/رجال-سيدات) لهذا الاختصاص (22-24 فبراير) بالقاهرة المصرية، الى اقتطاع تأشيرة التأهل الى الالعاب العالمية 2025 في جميع الاوزان التي ستشارك فيها ، حسبما أكده رئيس الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ والفول كونتاكت والرياضات المشابهة رشيد بن باهي عبد القادر.

وتشارك الجزائر في هذه البطولة القارية، بتسعة مصارعين، من بينهم سيدتان، في تسعة أوزان مختلفة، اضافة الى مدربين اثنين، وحكم دولي ورئيس الوفد، وفق ما علم من مسؤول الهيئة الفيدرالية.

وصرح بن باهي عبد القادر لـ"واج" قائلا "نهدف للصعود الى منصة التتويج بغية تأهيل جميع المصارعين الجزائريين المشاركين في الموعد القاري، الى الالعاب الرياضية العالمية السنة المقبلة بالصين".

وتعرف البطولة القارية مشاركة 11 بلدا، ويتعلق الأمر بكل من مصر (البلد المنظم)، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، جزر موريس، المغرب، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار والكونغو.      

وستكون هذه المنافسة الافريقية مؤهلة الى الطبعة الـ12 للألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية والمقررة في الفترة ما بين 7 و 17  أغسطس 2025.

 

        قائمة المصارعين الجزائريين :

 

- الذكور : باسطة عبد المنعم (-

60 كلغ)، صياد ممد (-63.5 كلغ)، آيت واعلي

ميسيبسا (- 67 كلغ)، شريف فارس (- 75 كلغ)، أقرسيف يسين (-86 كلغ)، صفصافي عبد

الرزاق (- 91 كلغ)، معمري شريف وائل (+91 كلغ).

 

- الاناث : كرلوف فدوى (- 48 كلغ)، مشراوي بلقيس (- 57 كلغ)

 

- المدربان : زغرابة رابح بمساعدة فلاق مصطفى.

- رئيس الوفد : قجال محمد

- حكم دولي : سنان قدور.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الافريقية للمواي طاي (رجال-سيدات): الجزائر بتسعة مصارعين والهدف تحقيق التأهل الى الألعاب العالمية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 14:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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