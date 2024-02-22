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كرة القدم: تنظيم ثلاثة ملتقيات لإختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 13:20     الفئـة : رياضــة

وهران - تنظم قريبا ثلاثة ملتقيات جهوية لإنتقاء الحكام الشباب الموهوبين من طرف المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، حسبما علم يوم الخميس لدى هذه الهيئة.

و سيعقد الملتقى الأول من 25 إلى 27 فبراير الجاري بولاية سعيدة، وذلك بمشاركة 32 حكما ينتمون إلى الرابطات الجهوية لسعيدة وبشار ووهران، حسب المصدر ذاته.

أما الملتقيان الآخران فسيقامان في الفترة من 27 إلى 29 فبراير ومن 3 إلى 6 مارس على التوالي بولايتي البليدة وباتنة، كما أشير إليه.

و أوضح نفس المصدر أن 43 حكما معنيون بملتقى البليدة الذي يخص المواهب التحكيمية الشابة من الرابطتين الجهويتين للجزائر العاصمة والبليدة، فيما يشارك 44 حكما آخرين من الرابطات الجهوية لكل من عنابة وباتنة وقسنطينة و ورقلة في الملتقي الموالي المبرمج بباتنة.

و سيشرف على كل ملتقى من الملتقيات الثلاثة عشرة ملاحظين من المديرية الوطنية للتحكيم، فيما أسند المشروع إلى لمين بن عيسى، وفق نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 22 فيفري 2024 13:23
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كرة القدم: تنظيم ثلاثة ملتقيات لإختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 فيفري 2024 13:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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