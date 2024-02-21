الرابطة الثانية هواة (الجولة الـ17): الرائدان في تنقلين صعبين إلى مستغانم وعنابة

الجزائر - ينتظر متصدرا مجموعتي وسط-غرب ووسط-شرق رائد القبة (37 نقطة) وأولمبي آقبو (38 ن) تنقلان صعبان إلى كل من وداد مستغانم (الصف 6 25 ن) واتحاد عنابة (المركز 15 14ن) في إطار الجولة الـ17 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت.

في مجموعة وسط-غرب يشد متصدر الترتيب رائد القبة المنتشي بفوز خارج الديار أمام شباب المشرية (1-0) الرحال الى مستغانم لملاقاة الوداد المحلي الطامح إلى تحسين مركزه وتقليص الفارق عن رباعي المقدمة.

ويعول الرائد على تكرار سيناريو مباغتته لشباب المشرية في الجولة السابقة غير أنه سيصطدم بفريق تصعب الإطاحة به على أرضه.

الملاحق ترجي مستغانم (35 ن) سيكون هو الآخر أمام مهمة يصعب التكهن بها عندما ينزل ضيفا على أحد الفرق المهددة بالنزول وهو شباب غير العبادلة (المرتبة 15 12ن) في مقابلة لا تقبل القسمة على اثنين بالرغم من اختلاف نوايا كل طرف في الرغبة في الفوز. بالمقابل ستكون أندية غالي معسكر (المرتبة 3 30ن) وشباب تموشنت (الصف 4 29ن) ونجم القليعة (الرتبة 5 25ن) أمام فرصة الاقتراب من أصحاب المقدمة و"تضييق الخناق" عليهما عندما تستقبل على التوالي كل من أمل الأربعاء (المركز 12 16 ن) شبيبة تيارت (المرتبة 8 19ن) ونصر حسين داي (الصف 14 14ن).

من جهة أخرى، ستكون هذه الجولة بمثابة فرصة مواتية لمتذيل الترتيب أولمبي المدية (12 ن) لكسب ثلاث نقاط جديدة تجعله "يتنفس" ولو بشكل مؤقت عندما يستضيف تشكيلة لا تحسن كثيرا اللعب خارج ميدانها وهي صفاء خميس مليانة (الصف 7 22 ن).

أما في وسط الترتيب فيستضيف مستقبل واد سلي (المركز 9 18ن) فريق وداد بوفاريك (18ن) المنهزم على أرضه أمام غالي معسكر (0-1) بينما فريق جمعية وهران (18ن) التي حققت تعادلا بطعم الفوز أمام المضيف أمل الأربعاء (1-1) الاسبوع الماضي فيلعب على أرضه أمام "الجريح" شباب المشرية (المرتبة 13 15ن).

-- مجموعة وسط-شرق : أولمبي آقبو في مهمة غير سهلة بـ"بونة" --

وفي مجموعة وسط-شرق ينزل الرائد أولمبي آقبو (38ن) ضيفا على اتحاد عنابة (الصف 15 14 ن) المهدد بالسقوط في مهمة غير سهلة تماما لأبناء "الصومام" الطامحين الى تعميق الفارق عن أقرب الملاحقين ومواصلة المشوار بكل أريحية عكس تشكيلة "بونة" التي ستدخل هذه المقابلة بشعار الخطأ ممنوع "منعا باتا".

أما المطارد مولودية باتنة (34ن) فسيسعى الى استغلال استضافته لتشكيلة "هشة" خارج قواعدها. ويتعلق الأمر باتحاد الحراش (الصف 11 17 ن) لتقليص الفارق عن المتصدر سيما في حال تعثر هذا الاخير بعنابة.

بالمقابل سيحتضن ملعب -بن عبد المالك- بقسنطينة قمة هذه المجموعة تجمع بين صاحب المركز الخامس مولودية قسنطينة (23 ن) والضيف شباب باتنة صاحب المرتبة الثالثة (29 ن) في تحد صعب للطرفين بينما ستكون الإثارة والتشويق أمران مضمونان.

أما بالنسبة لفريقي شباب برج منايل (المركز 4 28 ن) ونجم التلاغمة (الصف6 21 ن) فسيكونان أمام فرصة تقليص الفارق على أندية أعلى الترتيب عندما يواجهان داخل الديار فريقان يعانيان من "هاجس" النزول للقسم الأدنى وهما :

وفاق سور الغزلان (المرتبة 14 14 ن) وجمعية عين مليلة (المركز 13 17ن).

وفي وسط الترتيب يستقبل اتحاد ورقلة (المرتبة 11 17 ن) فريق اتحاد خميس الخشنة (الصف 7 21 ن) في الوقت الذي يستضيف فيه أولمبي المقرن (10 18ن) تشكيلة هلال شلغوم العيد (8 20 ن).

أما متذيل الترتيب مولودية العلمة (10 ن) فسيسعى الى الفوز عندما يستقبل جمعية الخروب (الرتبة9 19 ن) أملا في انعاش حظوظه للبقاء خاصة وأن آماله باتت تتلاشى من جولة لأخرى علما أن أربع نقاط تفصله عن صاحب المركز ما قبل الاخير .

هذا وستجرى مباراتان يوم الجمعة على (00ر15) واحدة عن مجموعة وسط-شرق بين مولودية قسنطينة و شباب باتنة والأخرى عن مجموعة وسط-غرب بين جمعية وهران وشباب المشرية أما بقية المقابلات فستلعب يوم السبت ابتداء من (00ر14).

وستعرف الجولة الـ17 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم إجراء مباراتين من دون جمهور واحدة في مجموعة وسط شرق والاخرى في مجموعة وسط غرب ويتعلق الأمر بكل من مولودية العلمة - جمعية الخروب وغالي معسكر - أمل الأربعاء.