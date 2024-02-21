الرابطة الأولى-موبيليس: الرائد بالبيض لتأكيد الريادة، و قمة المهددين بالسقوط في وهران

الجزائر- سيكون رائد بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، مولودية الجزائر، أمام تحد كبير على ميدان مولودية البيض بهدف مواصلة مشواره الناجح، بينما يعرف أسفل جدول الترتيب لقاء "بست نقاط" بين مولودية وهران التي تستضيف إتحاد سوف بمناسبة إجراء الجولة الثامنة عشرة المبرمجة يومي الجمعة و السبت.

بعد تسجيل انتصار ثمين يوم السبت الماضي بالمعقل الأولمبي على شباب قسنطينة (2-0), سيكون فريق مولودية الجزائر (م1 - 39 ن) مطالب بالظهور بأفضل صورة أمام أحدى الأندية القوية داخل القواعد حيث حصدت تشكيلة البيض 19 نقطة من أصل 24 ممكنة.

و يطمح العميد إلى تعميق الفارق في مقدمة الترتيب أمام تشكيلة جريحة أقصيت - عكس التوقعات بميدانها يوم الاثنين-, من منافسة كأس الجزائر, في مباراة متأخرة لحساب الدور الثاني والثلاثين من طرف شباب المشرية بضربات الترجيح (3-5) بعد انتهاء المباراة بعد الوقتين الاضافيين بالتعادل 1-1.

أما شباب قسنطينة (م4 - 27 ن) فستكون له فرصة رد الاعتبار باستقباله لجمعية الشلف (م12 - 20 ن) في مباراة تبدو مبدئيا في متناول المحليين. لكن على, أشبال المدرب عبد القادر عمراني, توخي الحذر من جمعية الشلف التي تصبو إلى مواصلة استفاقتها حيث لم تتذوق طعم الهزيمة منذ ثلاث مباريات في كل المنافسات. و سيمكن فوز "السنافر" من الصعود مؤقتا على البوديوم رفقة نادي بارادو.

كما يتقابل فريقا شبيبة القبائل و اتحاد خنشلة اللذين يتقاسمان مع اتحاد الجزائر المركز السادس ب 26 نقطة لكل فريق, بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, في مباراة متكافئة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

شبيبة القبائل التي لم تنهزم منذ أربع جولات, تطمح في مواصلة سلسلتها الناجحة أمام اتحاد خنشلة الذي يسعى للعودة من تيزي وزو بنتيجة إيجابية تأتي بعد انتصارها الأخير على اتحاد الجزائر (1-0).

إتحاد بسكرة في رحلة التدارك

أما فريق اتحاد بسكرة (م9 - 24 ن) الذي سقط على ميدان متذيل الترتيب, اتحاد سوف (2-0) الاسبوع الفارط, فلا يوجد أمامه أي خيار آخر لدى استقباله لنجم مقرة (م13 - 17 ن) من أجل التقدم إلى مرتبة ضمن الشطر الأول للترتيب العام للبطولة.

بالمقابل, لا يزال نجم مقرة (م13 - 17 ن) يتخبط في نتائجه المتواضعة بعد تسجيله لثلاث هزائم متعاقبة في كل المنافسات, وسيستثمر في كل طاقاته وامكانياته من أجل العودة من بسكرة بنتيجة مرضية يحسن بها ترتيبه ومشواره في البطولة.

و في أسفل الترتيب, سيكون الصراع مشتدا من أجل تفادي السقوط للقسم الأسفل بين فريق مولودية وهران (م14 - 11ن) واتحاد سوف (م16 - 7 نقاط). ولن يكون الأمر مسموحا "للحمراوة" في إهدار فرصة الحصول على كامل الزاد أمام ضيفه في مباراة "بست نقاط" بين فريقين يتصارعان من أجل ضمان البقاء.

''الحمراوة" الذين سجلوا تعادلين متتاليين كان آخرهما في بشار أمام شبيبة الساورة (1-1) مطالبون بإيقاف النزيف أمام جمهورهم, علما بأن انتصارهم الوحيد هذا الموسم, يعود إلى 17 نوفمبر الأخير أمام اتحاد خنشلة (1-0).

أما الفريق الاول المهدد بالسقوط, نجم بن عكنون (م15 - 10 ن) فسيستقبل بميدانه شبيبة الساورة (م11 - 23 ن) التي باتت نتائجها منذ بداية الموسم بين الجيد و السيئ, في مقابلة ستكون مفخخة للطرفين.

هذا وستكون الجولة الـ18 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, مبتورة من مباراتين. و يتعلق الأمر بشباب بلوزداد/نادي بارادو و اتحاد الجزائر/وفاق سطيف, المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.