كأس الكونفدرالية الإفريقية: مباراة هلال بنغازي الليبي- اتحاد الجزائر تجرى دون حضور الجمهور

وجاء في البيان : "أخطرت اليوم الثلاثاء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم إدارة اتحاد الجزائر، بأن مباراة فريقنا في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية أمام الهلال الليبي ، ستجرى دون حضور الجمهور بعد العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط للكاف على الفريق المضيف، على خلفية إلقاء الشماريخ على أرضية الميدان في الجولة الثانية أمام فيوتشر المصري".
وعقب الجولة الرابعة لكاس الكونفدرالية الافريقية , يواصل اتحاد الجزائر (حامل اللقب) تصدره المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ليضمن بذلك تأهله الى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة القارية, فيما يأتي فيوتشر المصري في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط. فيما يتقاسم هلال بنغازي الليبي و سوبر سبور الجنوب افريقي المركز الثالث بمجموعة 3 نقاط لكل فريق.
يذكر ان الاول و الثاني في المجموعة سيتأهلان الي الدور ربع النهائي من المنافسة