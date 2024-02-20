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كأس الكونفدرالية الإفريقية: مباراة هلال بنغازي الليبي- اتحاد الجزائر تجرى دون حضور الجمهور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 19:57     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تقام مباراة هلال بنغازي الليبي امام اتحاد الجزائر دون حضور الجمهور لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى من كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المزمع إجراؤها يوم الاحد المقبل (00ر17) بملعب الشهداء بنينا ببنغازي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان النادي العاصمي.

وجاء في البيان : "أخطرت اليوم الثلاثاء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم إدارة اتحاد الجزائر، بأن مباراة فريقنا في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية أمام الهلال الليبي ، ستجرى دون حضور الجمهور بعد العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط للكاف على الفريق المضيف، على خلفية إلقاء الشماريخ على أرضية الميدان في الجولة الثانية أمام فيوتشر المصري".

وعقب الجولة الرابعة لكاس الكونفدرالية الافريقية , يواصل اتحاد الجزائر (حامل اللقب)  تصدره المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ليضمن بذلك تأهله الى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة القارية, فيما يأتي فيوتشر المصري في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط. فيما يتقاسم هلال بنغازي الليبي و سوبر سبور الجنوب افريقي المركز الثالث بمجموعة 3 نقاط لكل فريق.

يذكر ان الاول و الثاني في المجموعة سيتأهلان الي الدور ربع النهائي من المنافسة

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كأس الكونفدرالية الإفريقية: مباراة هلال بنغازي الليبي- اتحاد الجزائر تجرى دون حضور الجمهور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 19:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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