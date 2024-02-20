الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوم الخميس بالجزائر العاصمة

وحسب بيان المنظمة فإن "أشغال المؤتمر الثالث للمنظمة ستتمحور حول قراءة من أجل المصادقة على التقارير الادبية والمالية لنهاية العهدة للمكتب التنفيذي المنتهية عهدته، قبل الشروع في انتخابات المكتب الجديد بما فيهم الرئيس لعهدة قادمة".
وتحسبا لهذا المؤتمر الانتخابي، نصبت لجنة الترشيحات من أجل دراسة مختلف ملفات المترشحين،حيث أسفرت على ترسيم قائمة تضم 14 مترشحا للمكتب التنفيذي ومترشح واحد لمنصب رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.
وأضافت الامانة العامة للمنظمة أن أشغال المؤتمر سيحضره عدد من الصحافيين الرياضيين القدامى (كملاحظين) وشخصيات من الحركة الرياضية الوطنية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاعلامية الوطنية.
وعلى هامش أشغال المؤتمر، ستبادر المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، إلى تكريم عدد من الصحافيين القدامى ممن تركوا بصماتهم في الساحة الرياضية الاعلامية.
يذكر ان هذه المنظمة تأسست سنة 2009 ويراسها منذ ذلك الوقت الصحفي ومدير الاتصال للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، يوسف تازير. وتنظم المنظمة سنويا عدة انشطة وتظاهرات تهم اصحاب المهنة على غرار منتدى الرياضيين الذي يستضيف شخصيات رياضية وملتقيات وندوات ودورات تكوينية لفائدة الصحافيين في عدة مجالات واختصاصات والدورة التقليدية لكرة القدم داخل القاعة للصحافة الرياضية، إلى جانب عدة نشاطات أخرى ذات الطابع انساني.