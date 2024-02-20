Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوم الخميس بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:54     الفئـة : رياضــة

الجزائر  - تعقد المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين مؤتمرها الثالث الذي سيكون عاديا وانتخابيا في نفس الوقت، وذلك بعد غد الخميس صباحا بمركز الصحافة للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الامانة العامة للمنظمة.

وحسب بيان المنظمة فإن "أشغال المؤتمر الثالث للمنظمة ستتمحور حول قراءة من أجل المصادقة على التقارير الادبية والمالية لنهاية العهدة للمكتب التنفيذي المنتهية عهدته، قبل الشروع في انتخابات المكتب الجديد بما فيهم الرئيس لعهدة قادمة".

وتحسبا لهذا المؤتمر الانتخابي، نصبت لجنة الترشيحات من أجل دراسة مختلف ملفات المترشحين،حيث أسفرت على ترسيم قائمة تضم 14 مترشحا للمكتب التنفيذي ومترشح واحد لمنصب رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.

وأضافت الامانة العامة للمنظمة أن أشغال المؤتمر سيحضره عدد من الصحافيين الرياضيين القدامى (كملاحظين) وشخصيات من الحركة الرياضية الوطنية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاعلامية الوطنية.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، ستبادر المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، إلى تكريم عدد من الصحافيين القدامى ممن تركوا بصماتهم في الساحة الرياضية الاعلامية.

يذكر ان هذه المنظمة تأسست سنة 2009 ويراسها منذ ذلك الوقت الصحفي ومدير الاتصال للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، يوسف تازير. وتنظم المنظمة سنويا عدة انشطة وتظاهرات تهم اصحاب المهنة على غرار منتدى الرياضيين الذي يستضيف شخصيات رياضية وملتقيات وندوات ودورات تكوينية لفائدة الصحافيين في عدة مجالات واختصاصات والدورة التقليدية لكرة القدم داخل القاعة للصحافة الرياضية، إلى جانب عدة نشاطات أخرى ذات الطابع انساني.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوم الخميس بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:54     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.20

السيد بوغالي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة

24.02.20

الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين…

24.02.20

الانتاج العالمي للغاز فاق 4000 مليار متر مكعب في 2023

24.02.20

عدو ريفي/ البطولة الإفريقية-2024 : 12 بلدا من بينهم الجزائر يؤكدون مشاركتهم

24.02.20

صناعة السيارات: بعثة لرؤساء شركات مناولة إيطالية تحل بوهران في أبريل المقبل   

24.02.20

مجلس الأمن يجتمع للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.19

يوم الشهيد: الشعب الجزائري يساند نظيره الفلسطيني ويبارك تضحياته

24.02.19

السيد بوغالي يشرع في زيارة إلى الأردن

24.02.19

محكمة العدل الدولية: بتعليمات من رئيس الجمهورية، الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

24.02.19

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا

24.02.19

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الصحراء الغربية يستقبل رئيس ''فيتري سير سين''…

24.02.19

الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا