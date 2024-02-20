الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين يوم الخميس بالجزائر العاصمة

السيد بوغالي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة -

مجلس الأمن يجتمع للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة -

بحث علمي: استحداث منصة رقمية للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية -

السيد عمور يبرز الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لخدمة المواطن -

إشكالية تحيين التكوين في علوم الإعلام والاتصال في عصر الوسائط الجديدة محور ملتقى -

جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: ممارسات الاحتلال في غزة أكثر فضاعة من الفصل العنصري -

الرواية في الجزائر، ذاكرة للحظات مهمة في تاريخ الجزائريين -

ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الوزارية وهيئة وسيط الجمهورية -

وهران: افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب الأردني -

فايد يبرز المقاربة الجزائرية في التعاون الإفريقي في مجال التسيير المالي والمحاسبي -

مراد يؤكد حرص قطاعه على التأسيس لمبادئ عمل قائمة على الإصغاء الدائم للمواطن -

تعليم عالي: نحو إعداد استراتيجية للتطوير التكنولوجي تمتد الى سنة 2030 -

أشغال عمومية: تخصيص أكثر من 289 مليار دج لمشاريع القطاع في 2024 -

الزيت الغذائي: قيمة التعويضات الممنوحة للمنتجين تجاوزت 68 مليار دج في 2023 -

سونلغاز تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل تقوية التعاون -

محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى فرض احترام القوانين التي تنهي الإحتلال -

نص كلمة رئيس الجمهورية في إفتتاح الملتقى الوطني بعنوان وسيط الجمهورية: مكسب من أجل خدمة المواطن -

رئيس الجمهورية: الرقمنة أمر لا مناص منه -