Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عدو ريفي/ البطولة الإفريقية-2024 : 12 بلدا من بينهم الجزائر يؤكدون مشاركتهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:49     الفئـة : رياضــة

الجزائر - أكد 12 بلدا من بينهم الجزائر، مشاركتهم في الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للعدو الريفي، المقررة في 25 فبراير الجاري بتونس، حسبما علمت "وأج " اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية لالعاب القوى.

وبالاضافة الى الجزائر وتونس (البلد المنظم)، ستكون العديد من الدول حاضرة في هذا الموعد القاري، منهم الكونغو الديمقراطية، الرأس الاخضر، أوغندا، ليبيريا، السيشل، أثيوبيا، أنغولا، كينيا واثيوبيا.

ومثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المسابقات لأم الرياضات التي ستعرف مشاركة عدائين اختصاصيين، على غرار اثيوبيا وكينيا، ستكون المنافسة على أشدها، فيما تتطلع الجزائر الى الظهور بوجه مشرف.

وتجرى البطولة الافريقية بميدان الغولف بالمحطة الحموية ياسمين ( تونس).

وأقيمت النسخة الماضية في 18 مارس 2018 بولاية الشلف (الجزائر)، بينما ألغيت سابقتها بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.

كلـمات مفتـاحيــة :
عدو ريفي/ البطولة الإفريقية-2024 : 12 بلدا من بينهم الجزائر يؤكدون مشاركتهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 16:49     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.20

السيد بوغالي يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة

24.02.20

الصحافة الرياضية: انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين…

24.02.20

الانتاج العالمي للغاز فاق 4000 مليار متر مكعب في 2023

24.02.20

عدو ريفي/ البطولة الإفريقية-2024 : 12 بلدا من بينهم الجزائر يؤكدون مشاركتهم

24.02.20

صناعة السيارات: بعثة لرؤساء شركات مناولة إيطالية تحل بوهران في أبريل المقبل   

24.02.20

مجلس الأمن يجتمع للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.19

يوم الشهيد: الشعب الجزائري يساند نظيره الفلسطيني ويبارك تضحياته

24.02.19

السيد بوغالي يشرع في زيارة إلى الأردن

24.02.19

محكمة العدل الدولية: بتعليمات من رئيس الجمهورية، الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

24.02.19

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا

24.02.19

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الصحراء الغربية يستقبل رئيس ''فيتري سير سين''…

24.02.19

الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا