عدو ريفي/ البطولة الإفريقية-2024 : 12 بلدا من بينهم الجزائر يؤكدون مشاركتهم

الجزائر - أكد 12 بلدا من بينهم الجزائر، مشاركتهم في الطبعة السادسة للبطولة الافريقية للعدو الريفي، المقررة في 25 فبراير الجاري بتونس، حسبما علمت "وأج " اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية لالعاب القوى.

وبالاضافة الى الجزائر وتونس (البلد المنظم)، ستكون العديد من الدول حاضرة في هذا الموعد القاري، منهم الكونغو الديمقراطية، الرأس الاخضر، أوغندا، ليبيريا، السيشل، أثيوبيا، أنغولا، كينيا واثيوبيا.

ومثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المسابقات لأم الرياضات التي ستعرف مشاركة عدائين اختصاصيين، على غرار اثيوبيا وكينيا، ستكون المنافسة على أشدها، فيما تتطلع الجزائر الى الظهور بوجه مشرف.

وتجرى البطولة الافريقية بميدان الغولف بالمحطة الحموية ياسمين ( تونس).

وأقيمت النسخة الماضية في 18 مارس 2018 بولاية الشلف (الجزائر)، بينما ألغيت سابقتها بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.