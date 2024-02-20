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كرة القدم: وفاة أسطورة بايرن ميونخ و المنتخب الألماني أندرياس بريمه بسكتة قلبية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 12:25     الفئـة : رياضــة

برلين - توفي الدولي الألماني السابق لكرة القدم، أندرياس بريمه، صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما، إثر سكتة قلبية، حسبما أعلنت عنه يوم الثلاثاء وسائل الإعلام الألمانية.

و ذكرت صحيفة "بيلد" أن "بريمه توفي مساء الاثنين في ميونخ بسبب سكتة قلبية، حيث تم إدخاله غرفة الطوارئ في عيادة بالقرب من منزله، لكن لم يتم إنقاذه", مضيفة أن بريمه "تأثر بشدة بوفاة مدربه ومعلمه السابق بيكنباور الشهر الماضي".

و سجل الظهير الأيسر ركلة الجزاء الحاسمة في الدقيقة 85 ليقود منتخب المدرب فرانز بيكنباور للفوز على حساب الأرجنتين (1-0) في العاصمة الايطالية روما.

و لعب بريمه 86 مباراة مع "المانشافت" خلال مسيرته الكروية، كما تقمص ألوان أندية كايزرسلاوترن وبايرن ميونخ الألمانيين وإنتر ميلان الايطالي.

و يوصف بريمه بأنه ظهير "عصري" لم يكن يخشى الاندفاع إلى الأمام للعب العرضيات أو التسديد، وكان يتمتع بسجل أهداف جيد كمدافع.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 فيفري 2024 12:31
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كرة القدم: وفاة أسطورة بايرن ميونخ و المنتخب الألماني أندرياس بريمه بسكتة قلبية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 فيفري 2024 12:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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