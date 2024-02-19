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كرة الريشة الطائرة (بادمينتون): تخصيص قاعة فوكة لتطوير اللعبة والاهتمام بالمواهب الشابة

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة
كرة الريشة الطائرة (بادمينتون): تخصيص قاعة فوكة لتطوير اللعبة والاهتمام بالمواهب الشابة

الجزائر - قرر وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، اليوم الاثنين، تخصيص القاعة متعددة الرياضات لبلدية فوكة (ولاية تيبازة) لتطوير رياضة كرة الريشة الطائرة و الاهتمام بالمواهب الشابة، وذلك على هامش استقباله للمنتخب الوطني الجزائري  المتوج بلقب البطولة الإفريقية (أكابر) للمرة الرابعة على التوالي، بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستقبل الوزير مساء اليوم الاثنين الفريق الوطني الجزائري لكرة الريشة الطائرة (بادمينتون) الذي تربع على العرش القاري بنيله المركز الأول في البطولة الإفريقية التي جرت فعاليتاها بمصر حسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وأضاف المصدر : "في البداية هنأ الوزير كل الفريق من رياضيين و طاقم فني و تقني على رأسهم رئيس الاتحادية، على هذا التتويج الذي رفع الراية الوطنية عاليا كما أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الرياضيين للتحضير الجيد لمختلف المنافسات الدولية و القارية وخاصة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس-2024".

وفي الأخير "أمر وزير الشباب و الرياضة إطارات الوزارة بتخصيص القاعة المتواجدة بفوكة -تيبازة- لفائدة رياضة الريشة الطائرة قصد تطوير هذه الرياضة والاهتمام بالمواهب الشابة".

وكان الفريق الوطني (رجال) قد فاز في النهائي، يوم الخميس الفارط، على نيجيريا بنتيجة (3-2)، بعدما كان متأخرا في النتيجة (2-1)، قبل أن يقلب الموازين لفائدته بثلاثة أشواط لشوطين.

كما توج المنتخب الجزائري لكرة الريشة الطائرة (أكابر)، امس الاحد، بميداليتين ذهبيتين لدى زوجي رجال و زوجي مختلط، في اختتام البطولة الإفريقية، التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

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كرة الريشة الطائرة (بادمينتون): تخصيص قاعة فوكة لتطوير اللعبة والاهتمام بالمواهب الشابة
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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