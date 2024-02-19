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الطبعة ال11 لكاس الجزائر ما بين المحبوسين:  فريق المؤسسة العقابية لبوسعادة يتوج بالكاس 

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 18:03     الفئـة : رياضــة

تيبازة - توج فريق المؤسسة العقابية لبوسعادة بطلا لنهائي الدورة ال11 من كأس الجزائر ما بين المحبوسين التي إحتضن فعالياتها ملعب المؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة)، على حساب منافسه فريق المؤسسة العقابية للبليدة.

وفي مباراة نهائية أمطر فريق المؤسسة العقابية لبوسعادة نظيره من البليدة بخمسة أهداف كاملة مقابل لا شيء، ختاما لهذه التظاهرة التي تنظم للمرة ال11 على التوالي بمبادرة من جمعية "أولاد الحومة" الناشطة في مجال مساعدة المحبوسين على الإندماج بالتنسيق مع المديرية العامة لإدارة السجون و وزارة الشباب والرياضة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لإدارة السجون و إعادة التأهيل، اسعيد زرب، لدى إشرافه على اختتام التظاهرة التي تنظم ايضا بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، على الأهمية النفسية لممارسة الرياضة في الأوساط العقابية مشددا على ضرورة ترقية و تشجيع جميع أنواع النشاطات الرياضية بصفتها من بين الآليات الناجعة لتقويم سلوك المحبوسين.

وأضاف أن "سياسة إعادة إدماج المحبوسين خلال قضائهم فترة العقوبة او بعد إنقضائها هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق وزارة العدل كوصاية تحرص كل الحرص على العمل بالتنسيق مع قطاعات وزارية اخرى في إطار اتفاقيات تعاون و شراكة لتشمل جميع المجالات من تكوين و تعليم و شؤون دينية إلى نشاطات رياضية وثقافية وترفيهية وذلك لبلوغ هدف تجسيد سياسة اعادة الإدماج بفعالية".

وأشار إلى أن مختلف المؤسسات العقابية تتوفر على برامج ثرية لترقية هذه النشاطات في شتى المجالات و يتم تنفيذها على طول السنة لتشجيع المحبوسين على التنافس النزيه و زرع في أنفسهم طاقات ايجابية، مبرزا ان الوزارة الوصية تعطي عناية خاصة لتنفيذ هذه البرامج.

وتأتي هذه المباراة النهائية تتويجا لسلسلة مباريات تصفوية شارك فيها 24 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن حيث حل في المرتبة الثالثة فريق المؤسسة العقابية لبرج بوعريريج بعد الوصيف فريق البليدة و البطل فريق مؤسسة بوسعادة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة ال11 لكاس الجزائر ما بين المحبوسين:  فريق المؤسسة العقابية لبوسعادة يتوج بالكاس 
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 18:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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