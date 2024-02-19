كأس الجزائر: تأهل شباب المشرية على حساب مولودية البيض بالضربات الترجيحية  5-3

وسجل أهداف المباراة كل من سيديري في الدقيقة الاولى لصالح مولودية البيض و عدل لشباب للمشرية قبلي في الدقيقة ال 18 .
وسيحل فريق شباب المشرية ضيفا على أولمبي أقبو، رائد ترتيب قسم الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق)، في مباراة الدور السادس عشر المقررة يوم 9 مارس المقبل.
وتجرى المباراة الأخيرة للدور الثاني و الثلاثين للكأس الجزائر لكرة القدم بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد يوم الثلاثاء 5 مارس، بملعب أول نوفمبربتيزي وزو.
تسوية الدور الثاني و الثلاثين:
الاثنين 19 فبراير :
مولودية البيض - شباب المشرية 1-1 تأهل فريق شباب المشرية بالضربات
الترجيحية ( 5-3)
الثلاثاء 5 مارس (00ر17):
ش. القبائل - ش.بلوزداد .