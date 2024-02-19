كأس الجزائر: تأهل شباب المشرية على حساب مولودية البيض بالضربات الترجيحية  5-3

الجزائر - تأهل فريق شباب المشرية (الرابطة الثانية) إلي الدور السادس عشر من كاس الجزائر اكابر لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مولودية البيض بالضربات الترجيحية (5-3) بعد ان انتهي اللقاء في وقته القانوني و الاضافي بالتعادل (1-1) اليوم الاثنين بمناسبة تسوية رزنامة المنافسة في دورها الثاني والثلاثين.

وسجل أهداف المباراة كل من سيديري في الدقيقة الاولى لصالح مولودية البيض و عدل لشباب للمشرية قبلي في الدقيقة ال 18 .

وسيحل فريق شباب المشرية ضيفا على أولمبي أقبو، رائد ترتيب قسم الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق)، في مباراة الدور السادس عشر المقررة يوم 9 مارس المقبل.

وتجرى المباراة الأخيرة للدور الثاني و الثلاثين للكأس الجزائر لكرة القدم بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد يوم الثلاثاء 5 مارس، بملعب أول نوفمبربتيزي وزو.

تسوية الدور الثاني و الثلاثين:

الاثنين 19 فبراير :

مولودية البيض - شباب المشرية 1-1 تأهل فريق شباب المشرية بالضربات

الترجيحية ( 5-3)

الثلاثاء 5 مارس (00ر17):

ش. القبائل - ش.بلوزداد .