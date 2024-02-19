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كأس الجزائر: تأهل شباب المشرية على حساب مولودية البيض بالضربات الترجيحية  5-3

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:50     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر: تأهل شباب المشرية على حساب مولودية البيض بالضربات الترجيحية  5-3

الجزائر - تأهل  فريق شباب المشرية (الرابطة الثانية) إلي الدور السادس عشر من كاس الجزائر اكابر لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مولودية البيض بالضربات الترجيحية (5-3) بعد ان انتهي اللقاء في وقته القانوني و الاضافي بالتعادل (1-1) اليوم الاثنين  بمناسبة تسوية رزنامة المنافسة في دورها الثاني والثلاثين.

وسجل أهداف المباراة  كل من سيديري في الدقيقة الاولى لصالح مولودية البيض و عدل لشباب للمشرية  قبلي في الدقيقة ال 18 .

وسيحل فريق شباب المشرية ضيفا على أولمبي أقبو، رائد ترتيب قسم الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق)، في مباراة الدور السادس عشر المقررة يوم  9 مارس المقبل. 

وتجرى المباراة الأخيرة للدور الثاني و الثلاثين للكأس الجزائر لكرة القدم بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد يوم الثلاثاء 5 مارس، بملعب أول نوفمبربتيزي وزو.

 

      تسوية الدور الثاني و الثلاثين:

 

      الاثنين 19 فبراير :

مولودية البيض  -   شباب المشرية   1-1  تأهل فريق شباب المشرية بالضربات

الترجيحية ( 5-3)

 

      الثلاثاء 5 مارس (00ر17):

ش. القبائل -  ش.بلوزداد .

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر: تأهل شباب المشرية على حساب مولودية البيض بالضربات الترجيحية  5-3
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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