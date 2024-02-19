بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024: "مشاركة متوسطة لسباحينا وحظوظ التأهل إلى الأولمبياد تبقى قائمة"

الجزائر - اعتبر المدير الفني الوطني للاتحاد الجزائري للألعاب المائية، رضا زموري، اليوم الاثنين، أن سباحي المنتخب الوطني أدوا "مشاركة متوسطة" في بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024، التي اختتمت أمس الأحد بالعاصمة القطرية بعد 17 يوما من التنافس (2-18 فبراير)، مؤكدا أن "حظوظهم لا تزال قائمة" لانتزاع الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024.

وشارك الفريق الوطني للسباحة في موعد الدوحة بكل من جواد صيود، أسامة سحنون و أمال مليح، حيث لم يتمكن هذا الثلاثي من تحقيق الحد الأدنى (أ أو ب) المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس-2024 (26 يوليو-11 أغسطس).

وفي تصريح ل /وأج أفاد التقني رضا زموري، أن هذه البطولة العالمية كانت تعتبر محطة تحضيرية للعناصر الوطنية وفرصة لانتزاع الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024.

وقال: "على العموم مشاركة سباحينا في مونديال الدوحة كانت متوسطة. فالسباح صيود تمكن من بلوغ نصف نهائي 200 متر متنوع، مسجلا توقيتا متوسطا (2 د 00 ثا 11 ج) بعيدا عن أحسن توقيت شخصي له (1 د 58 ثا 12 ج)، أظن أن هذه النتيجة منطقية باعتباره في فترة التحضير المكثف ولا يتواجد في أحسن جاهزيته، حيث كانت لي دردشة معه في هذا الصدد وأكد لي ذلك".

وأضاف التقني: "يجب التنويه بالمرتبة الجيدة التي حققها جواد حيث تمكن لأول مرة من بلوغ المركز الـ11 عالميا في تخصص 200 متر متنوع، مقارنة بآخر مشاركة له في البطولة العالمية أين حل في المركز الـ27 عالميا وهذا أمر مشجع لبقية المشوار".

وشارك صيود (24 سنة) في أربع سباقات في مونديال الدوحة-2024، أين استطاع تجاوز مرحلة المجموعة وبلوغ الدور نصف النهائي في تخصصه المفضل: 200 متر متنوع، قبل أن يقصى في نصف نهائي المجموعة الثانية بدخوله في المركز الثامن والأخير (2 د 00 ثا 11 ج) ليحتل بذلك الصف الـ11 في الترتيب النهائي العام من بين 16 سباحا.

بالمقابل خرج إبن مدينة قسنطينة مبكرا من سباق 400 متر متنوع بزمن (4 د 23 ثا 66 ج)، كما اقصي من الدور الأول أيضا في سباق 50 مترا فراشة (زمن 24ثا و32ج) الذي يعتمد عليه عادة للدخول في أجواء البطولات وتخفيف الضغط، نفس الأمر بالنسبة لسباق 100 متر فراشة (53ثا و 96ج).

وأفاد المدير الفني الوطني من خلال تقييمه لمشاركة النخبة الوطنية في بطولة العالم: "سحنون لم يحقق مردودا جيدا في سباق 50 متر حرة (22ثا 76ج)، رغم أنه يعتبر هذه النتيجة مشجعة باعتباره يتدرب حاليا في البرازيل وهو ما سيسمح له بتطوير مستواه. أما زميلته مليح فلم تحقق الأرقام المنتظرة منها وصراحة تستحق الأفضل ونحن واثقون من مستواها".

وتابع زموري: "الأكيد أن سباحينا لا يزال أمامهم الوقت الكافي للظفر بتأشيرة الأولمبياد بما أن الآجال لا تزال مفتوحة إلى غاية نهاية شهر يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يشارك سباحونا في عديد التجمعات الدولي على غرار تجمع +ماري نوستروم+ ناهيك عن الألعاب الإفريقية المقبلة بغانا (8-23 مارس) والبطولة الإفريقية المفتوحة بأنغولا (مطلع شهر مايو)".

وشارك 2600 رياضي ورياضية يمثلون 201 دولة في منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024، والتي استضافتها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، حيث حظى المشاركون بفرص اقتطاع بطاقة التأهل لأولمبياد باريس المقررة بين 26 يوليو و 11 أغسطس 2024.

وشملت منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024 التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، 6 رياضات منها 5 أولمبية هي: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة، بالإضافة إلى الغطس العالي.