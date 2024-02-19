بارا-جيدو /تأهيليات الالعاب البرالمبية-2024: مرتبة خامسة لولد قويدر وسابعة لكل من بوعامر وشتوان في الجائزة الكبرى لهايدلبرغ بألمانيا

الجزائر - سجل مصارعو المنتخب الوطني الجزائري للبارا-جيدو نتائجا متباينة في الجائزة الكبرى لمدينة هايدلبرغ، إحدى آخر الدورات التأهيلية للألعاب البارالمبية باريس-2024، باحتلال اسحاق ولد قويدر (الصف الخامس) ومواطنيه عبد القادر بوعامر وعبد الرحمان شتوان اللذين جاؤوا في الصف السابع لفئة أوزانهم في دورة سجلت مشاركة مقبولة جدا.

في فئة وزن (أقل من 60كغ/ صنف ج2)، ضيع ولد قويدر فرصة التتويج ببرونزية يعزز بها مرتبته البرالمبية الثامنة (780نقطة)، لكنه انهزم في المنازلة الاستدراكية من أجل المركز الثالث أمام الاوزباكستاني ناموزوف شيرزود الذي شارك في منصة التتويج الاسباني غافيلان لورانزو. وعادت ذهبية الوزن للاوكراني دافيد خورافا أمام شنينلي فيغار (أذربيجان). كل هؤلاء المصارعين مرشحون للتأهل إلى الالعاب البرالمبية بباريس.

وبعد تأهله إلى الدور ربع النهائي بدون أن ينازل، تمكن ولد قويدر من إقصاء الاسباني غافيلان لورانزو قبل الانهزام في نصف النهائي على يد الاوكراني خورافا ليتحول إلى المنازلات الاستدراكية التي فاز فيها بواحدة فقط، قبل السقوط أمام شيرزود.

من جهته، أدى عبدالقادر بوعمار مشوارا جيدا في وزن (أقل من 60كغ/ج1)، قبل الاخفاق في المنازلات الاستدراكية. ففاز بأولها أمام الايطالي آرونجيو فيبو (بالعلامة الكاملة) قبل الاخفاق في الثانية أمام الصيني زهو شيوان والتعرض لإصابة على مستوى الرجل. هذا الانهزام منحه المرتبة السابعة في الدورة.

في مجموعة ضمت 25 مصارعا آخرا، استهل بوعامر مسيرته بالفوز على المنغولي باتارسوران (الدور الاول) ثم على مايدونوف (أوزباكستان) في الدور الثاني. غير أن المصارع الجزائري تعثر في ربع النهائي امام الهندي بارمار كابيل (الذي انهى الدورة في الصف الخامس).

وعاد لقب الوزن للايراني بانيتابا ميسم الفائز في اللقاء النهائي على البرازيلي دي أوليفيرا ايلييلتون. أما الميداليتين البرونزيتين فتقاسمهما الصيني شيوان والأورغواياني بورجس هانري.

وفي فئة وزن (أكثر من 90كغ/1) ختم الجزائري عبد الرحمان شتوان المنافسة في المركز السابع، بعد خروجه منهزما في المنازلة الاستدراكية الاولى أمام اليوناني بابا كريستوس. شتوان الذي يحتل حاليا الصف الـ15 في الترتيب البرالمبي برصيد (212كغ)، باشر مشاركته في تجمع ألمانيا بشكل جيد بالانتصار على الاوزباكستاني جوراييف (بالعلامة الكاملة) ليتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، لكنه أخفق في التأهل إلى نصف النهائي أمام المولدافي بازوك.

أمام الثنائي إسحاق قريشي (أقل من 60 كلغ/تصنيف ج1) و نبيل سي ناصر (أقل من 73كلغ/ج1) فلم يعمرا طويلا في الجائزة الكبرى لهايدلبرغ بألمانيا حيث خرجا من المنافسة في الادوار الاولى.

للتذكير، أن التأهيليات البرالمبية لموعد باريس متواصلة إلى شهر يونيو المقبل من خلال دورات دولية من شأنها أن تمكن مختلف المصارعين المشاركين من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط تضمن لهم حضور الموعد البرالمبية المقبل.