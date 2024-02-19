كأس إفريقيا للأمم 2025: قرعة الدور التمهيدي تجرى يوم غد الثلاثاء بالقاهرة (كاف)

و ستقام القرعة على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).

سيجرى الدور التمهيدي لكأس إفريقيا للأمم 2025 بمشاركة المنتخبات الثمانية (8) الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": الصومال، جيبوتي، ساو تاومي، التشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.

و قد وزعت المنتخبات الثمانية على فوجين. الاول يضم كل من الصومال وجيبوتي وساو تومي و التشاد فيما يتكون الفوج الثاني من موريس و جنوب السودان و ليبيريا و استواتيني.