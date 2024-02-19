كأس إفريقيا للأمم 2025: قرعة الدور التمهيدي تجرى يوم غد الثلاثاء بالقاهرة (كاف)

و ستقام القرعة على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).
سيجرى الدور التمهيدي لكأس إفريقيا للأمم 2025 بمشاركة المنتخبات الثمانية (8) الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": الصومال، جيبوتي، ساو تاومي، التشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.
و قد وزعت المنتخبات الثمانية على فوجين. الاول يضم كل من الصومال وجيبوتي وساو تومي و التشاد فيما يتكون الفوج الثاني من موريس و جنوب السودان و ليبيريا و استواتيني.
ستقام المباريات ذهابا وإيابا خلال تواريخ "فيفا" من 18 إلى 26 مارس 2024.
سينضم المتأهلون الأربعة (4) في الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفيا، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.
يذكر ان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 اختتمت الاسبوع الفارط بتتويج البلد المنظم كوت ديفوار الفائزة على نيجيريا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التى جرت بالعاصمة ابيدجان في 11 فبراير.