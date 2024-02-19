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كرة الريشة/ البطولة الافريقية: الجزائر تتوج بذهبيتي الزوجي (ذكور) والزوجي المختلط

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 11:40     الفئـة : رياضــة
كرة الريشة/ البطولة الافريقية: الجزائر تتوج بذهبيتي الزوجي (ذكور) والزوجي المختلط

القاهرة - توج المنتخب الجزائري لكرة الريشة (بادمينتون) بميداليتين ذهبيتين في كل من (الزوجي ذكور) و (الزوجي المختلط), لمنافسات البطولة الافريقية التي اختتمت اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية, القاهرة.

في نهائي الزوجي (ذكور), فاز الثنائي الجزائري كسيلة معمري وصبري يوسف على نوسا موموح وغودوين أولوفوا من نيجيريا بمجموعتين دون مقابل (21-12, 21-08).

بينما في نهائي الزوجي المختلط, تمكن الأخوان كسيلة معمري وتانينة معمري من قلب الموازين لصالحهم وانتزاع التاج القاري من الزوجي المصري المكون من أدهم حاتم الجمال وضحى هاني, بمجموعتين لواحدة (21-23, 21-16, 21-11).

ويسمح هذان اللقبان للثلاثي كسيلة معمري وتانينة معمري ومدال صبري يوسف, بالاقتراب أكثر من التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس, كونهم يتنافسون على حصد أكبر عدد من النقاط لاحتلال الصدارة في القارة الافريقية, في الزوجي (رجال) والزوجي المختلط, قبل نهاية شهر أبريل القادم وهو آخر أجل لضبط قائمة لاعبي البادمينتون المتأهلين الى الأولمبياد.

بالمقابل, عجزت بقية العناصر الجزائرية في بلوغ دور متقدم من منافسات الفردي, فمنهم من بلغ ربع النهائي ومنهم من خرج في الادوار الاقصائية الأولى.

أما في منافسات الفرق, فاحتفظ المنتخب الجزائري (رجال) بلقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي, عقب تغلبه في النهائي على فريق نيجيريا بنتيجة (3-2), بعدما كان متأخرا في النتيجة (2-1).

في حين, حقق المنتخب الجزائري للسيدات الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام أوغندا في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

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وبهذا تنهي الجزائر مشاركتها في المنافسة القارية بأربع ميداليات: 3 ذهبيات وبرونزية واحدة.

وشارك في هذه الدورة القارية 80 لاعبا (40 من الإناث), مثلو ثمانية بلدان هي: مصر (البلد المنظم), الجزائر, نيجيريا, موريس, جنوب افريقيا, الكاميرون, زامبيا, و أوغندا.

وتقسم منافسات الفرق الى خمس مباريات: ثلاثة في الفردي, اثنتين في الزوجي, فيما تسمى منافسات الذكور ب "توماس كاب" و الإناث ب "أوبر كاب".

وشاركت الجزائر في البطولة القارية في القاهرة ب 12 رياضيا نصفهم من الاناث بقيادة مدربين وطنيين, اضافة الى مدير المنتخبات الوطنية, كرئيس للوفد.

وسبق للمدير الفني الوطني, محمد آيت بعزيز, قد صرح ل "واج" بأن الهدف من المشاركة في المنافسة القارية هو "التتويج باللقب القاري, وحصد نقاط إضافية للعناصر المتنافسة على تأشيرة التأهل الى الالعاب الأولمبية-2024".

وستكون العناصر الثلاثة : مدال يوسف صبري, معمري كسيلة ومعمري تانينة, معنية بالمشاركة في عدة دورات دولية مفتوحة, بغية حصد نقاط أخرى, لترسيم التأهل الى المحفل الأولمبي.

آخر تعديل على الإثنين, 19 فيفري 2024 11:51
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كرة الريشة/ البطولة الافريقية: الجزائر تتوج بذهبيتي الزوجي (ذكور) والزوجي المختلط
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 11:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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