جيدو/دورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر: مرتبة ثانية للجزائر ب 32 ميدالية منها 5 ذهبيات

الجزائر - اكتفى المنتخب الجزائري للجيدو (رجال و سيدات) بالمركز الثاني في الترتيب النهائي لدورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر العاصمة التي اختتمت مساء اليوم الأحد, بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر, بحصوله على 32 ميدالية (5 ذهبية - 8 فضية - 19 برونزية), خلف المنتخب التونسي ب 21 ميدالية (11 ذهبية - 3 فضية - 7 برونزية).

و حصد المنتخب الجزائري خلال اليوم الثاني و الأخير للمنافسة, 14 ميدالية (3 ذ - 3 ف - 8 ب) التي تضاف ل 18 ميدالية نالها يوم أمس السبت (2 ذ - 5 ف – 11 ب).

و كانت ميداليات المعدن النفيس, ليوم الأحد, من نصيب عبد الحميد زميط (أقل من 81 كلغ), عبد الله قالة ( - أقل من 100 كلغ) و محمد المعدي ليلي (+ 100 كلغ), بينما نال الميداليات الذهبية في منافسات يوم أمس السبت كل من قيس المدثر (- 66 كلغ) و وائل الزين (- 73 كلغ) في الوقت الذي اكتفى فيه المصارعون الجزائريون الأخرون بالميدالية الفضية منها ثلاث فضيات اليوم الأحد.

و يتعلق الأمر بأرسلان بن حوة (أقل من 81 كلغ/رجال) و ضياء بن شعلال (أقل من 70 كلغ) و لويزة إيشعلال (أقل من 78 كلغ) لدى الإناث.

و كانت الميداليات الفضية المحصل عليها يوم أمس السبت من نصيب أيمن دني (- 60 كلغ), أيوب بن لعريبي (- 66 كلغ) و محفوظ زروق (- 73 كلغ) لدى الرجال بينما حصلت فائزة أيساحين (- 52 كلغ), و أمينة رزوق (- 63 كلغ) على فضيتي صنف الإناث.

أخيرا, توج بالميداليات البرونزية 19 مصارعا جزائريا و هم على التوالي: عبد الرؤوف قربع (- 60 كلغ), عبد الحليم لعليوي (- 60 كلغ), أمين شنافة (- 66 كلغ), جدي أسامة (- 73 كلغ), عبد القادر عمروش (- 73 كلغ),حورية قدور ( - 48 كلغ), شرين عبد اللاوي (- 52 كلغ), رانية نايت عمارة (- 52 كلغ),هالة زروق ( - 57 كلغ) شائمة قدور (- 63 كلغ) و فاطمة الزهراء نسيبي ( - 63 كلغ) و هي الميداليات الثمانية المحصل عليها خلال اليوم الأول للمنافسة .

أما ميداليات البرونزية ليوم الأحد فعادت للقمان دارول (- 90 كلغ), سارة سوكان (- 70 كلغ), إسلام يويموت (- 100 كلغ), بشرى صادي (- 78 كلغ), صونية عسلة (+ 78 كلغ), عبد القادر فتوح (+ 100 كلغ), عماد أغيلس بن عزوق (- 81 كلغ) و أحمد رباحي (- 81 كلغ).

و عرفت دورة إفريقيا المفتوحة التي جرت يومي 17 و 18 فبراير بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر, مشاركة 150 مصارعا (100 مصارع و50 مصارعة) يمثلون 19 دولة من القارات الخمسة.

بالإضافة للبلدان الأفريقية, سجلت المنافسة مشاركة بعض المنتخبات الأخرى على غرار الولايات المتحدة وكندا وزيلندا الجديدة و بلغاريا و بريطانيا و تايلند.

و تأتي مشاركة هذه البلدان, كون دورة إفريقيا المفتوحة تساهم في تحسين التصنيف الأولمبي للمصارعين, تحسبا لاولمبياد-2024 بباريس حيث يجري التنافس على 100 نقطة.