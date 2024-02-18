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ترسيم 3 مايو، يوما وطنيا لرياضة الفوفينام فيات فوداو

  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 18:16     الفئـة : رياضــة
ترسيم 3 مايو، يوما وطنيا لرياضة الفوفينام فيات فوداو

الجزائر - قرر أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو ترسيم يوم 3 مايو، يوما وطنيا لهذا الاختصاص الرياضي الفيتنامي الاصل، بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة العادية للهيأة الفدرالية لسنة 2023، بالقاعة متعددة الرياضات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وخلال اشغال هذه الجمعية العامة العادية التي ترأسها رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو، محمد جواج، تقرر " اختيار يوم 3 مايو، يوما وطنيا لهذا الاختصاص ومقترحات اخرى"، حسبما افاد به بيان الهيئة الفدرالية.

وصادق أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفدرالية بالإجماع، على الحصيلتين المالية والادبية لسنة 2023 و كذا تقرير الخبرة لمحافظ الحسابات والبرنامج السنوي لسنة 2024 والميزانية التقديرية للاتحادية لسنة 2024 وسلم المنح وحقوق الاشتراك الجديد.

وأشار المصدر الى ان أشغال الجمعية العامة العادية " سادها نقاش رفيع المستوى واقتراحات بناءة، بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة ومحافظ الحسابات''.

 

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ترسيم 3 مايو، يوما وطنيا لرياضة الفوفينام فيات فوداو
  أدرج يـوم : الأحد, 18 فيفري 2024 18:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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