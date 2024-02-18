ترسيم 3 مايو، يوما وطنيا لرياضة الفوفينام فيات فوداو

وخلال اشغال هذه الجمعية العامة العادية التي ترأسها رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو، محمد جواج، تقرر " اختيار يوم 3 مايو، يوما وطنيا لهذا الاختصاص ومقترحات اخرى"، حسبما افاد به بيان الهيئة الفدرالية.
وصادق أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفدرالية بالإجماع، على الحصيلتين المالية والادبية لسنة 2023 و كذا تقرير الخبرة لمحافظ الحسابات والبرنامج السنوي لسنة 2024 والميزانية التقديرية للاتحادية لسنة 2024 وسلم المنح وحقوق الاشتراك الجديد.
وأشار المصدر الى ان أشغال الجمعية العامة العادية " سادها نقاش رفيع المستوى واقتراحات بناءة، بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة ومحافظ الحسابات''.