ملاكمة/ اولمبياد- 2024- دورة بيستو ارسيزيو " مشاركة تسعة بلدان عربية من ضمنهم الجزائر

الجزائر - تشارك تسعة بلدان عربية، من بينها الجزائر في طبعة 2024 للدورة الدولية بيستو ارسيزيو للملاكمة، المقررة من 3 الى11 مارس المقبل بمدينة فاراس بايطاليا، حسبما أعلنه المنظمون.

ويشارك في دورة ايطاليا ما مجموعه 668 ملاكما، يمثلون 114 بلدا من شتى أنحاء العالم، حيث يتنافس الرياضيون على 49 تذكرة مؤهلة الى موعد باريس (28 عند الرجال و21 لدى السيدات).

وبإمكان الملاكمين الذين لم يسعفهم الحظ بعد في اقتطاع تأشيرة العبور إلى اولمبياد باريس، من خلال المشاركة في موعد بيستو ارسيزيو، التحضير لدورة عالمية ثانية، مقررة في مايو المقبل ببانكوك والتي تضع 50 تذكرة إضافية مؤهلة إلى الاولمبياد .

والبلدان المعنية بهذا الموعد المؤهل إلى الألعاب الاولمبية بباريس-2024، بالإضافة إلى الجزائر، هي: العراق، تونس، قطر، الأردن، فلسطين ، البحرين والإمارات العربية المتحدة.