ذوو الهمم (ملتقى فزاع/الامارات-2024): النخبة الوطنية تتألق بمجموع 19 ميدالية منها عشر ذهبيات

الجزائر - تألق رياضيو المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في التجمع الدولي لمدينة فزاع بالإمارات العربية المتحدة بنيلهم لمجموع 19 ميدالية (10 ذهبيات - 5 فضيات - 4 برونزيات) مع تحطيم أرقام قياسية قارية في منافسة عرفت مشاركة 44 دولة جاءت لتحضر عدائيها للاستحقاقات الدولية الهامة المقبلة من بينها البطولة العالمية بكوبي (اليابان) المؤهلة لأولمبياد-2024.

وخلال هذا التجمع التقليدي الذي يستقطب إليه مشاركة قياسية، برز ثنائي جزائري فازا بذهبيتين لكل واحد منهما، ويتعلق الامر بنسيمة صايفي في رمي القرص (F56/57) برمية قدرت بـ59ر39م وفي رمي الجلة بـ(66ر10م) وعثماني اسكندر جميل في الـ100م (T13) بتوقيت 10ثا و47ج وفي الـ400م بتوقيت 48ثا و 10ج.

وتواصل تألق الجزائريين في الملتقى، بدأ بمختار ديدان (T36) الذي فاز بسباق 100م في 12 ثا و19ج وبفضية في القفز الطويل (47ر5م ومجموع نقاط وصل إلى 881نقطة)، بسبب دمج من الاصناف. وتبعه زميله في المنتخب الوطني وليد فرحاح (F32) الذي توج بذهبية الجلة (53ر9م) متبوعة بفضية في الصولجان (89ر35م)، خلف مواطنه أحمد مهيدب (17ر38م).

ثلاثة رياضيين آخرين أضاف ميداليات ذهبيات لرصيد الجزائر ويتقدمهم كمال كرجنة (F33) برمية (30ر10م) وعدائي المسافات نصف الطويلة، عبداللطيف بقة (F13) في سباق 1550م (4د و01ثا و71ج) أمام الكيني لوكيدي جون (4د و09ثا و02ج)، ثم عبد الكريم كرعي في سباق 1500م (T37/38) صاحب ذهبية في وقت (4د و07ثا و40ج) أمام الكندي ستانلي ليام (4د و08ثا و15ج).

هذه التتويجات لا ينقص شيئا من بروز رياضيين ورياضيات آخرين في ملتقى فزاع في سابقاتهم ومسابقاتهم التي سمحت لطاقمهم الفنية من الوقوف على مستوى تحضيرهم وقدرتهم على التنافس أمام منافسين أقوياء.

وهو حال العداء محمد برحال الذي نال فضيتين، الاولى في سباق الـ100م (F51) قاطعا السباق في (21ثاو94ج)، خلف البلجيكي هابش روجي (19ثا و13ج) وأمام البلغاري ميستري هيلدار (22ثا و90ج)، وفضية أخرى في الـ200م (39ثا و42ج) محققا رقما إفريقيا جديدا. وفاز بالسباق نفس العداء البلجيكي محطما عالميا جديدا (35ثا و74ج) ونال البرونزية البلغاري (42ثا و23ج).

بدورها، أثرت المتسابقة منية قاسمي سجل الجزائر بميداليتين، الاولى فضية في الصولجان (F32/51) بـ88ر24م ومجموع (998 نقطة)، وراء البرازيلي بوسكولو جيبـ25ر26م (1047ن) وأمام الاوكرانية موسكالينكو أناستازيا بـ69ر23م (966ن).

وأضافت قاسمي برونزية في رمي الجلة (F32) برمية قدرت بـ46ر5م خلف الاوكرانية أناستازيا (41ر6م) والاماراتية الكتيبي نورة (91ر5م).

بالمقابل، اكتفت البطلة البرالمبية، اسمهان بوجعدار بالبرونزية في رمي الجلة (F33/34) برمها لمسافة (88ر6م)، خلف على التوالي، الالمانية كوش شارلين (F34) بـ18ر7م وأورلوفا ايلينا (F34) بـ04ر07م.

أما الميداليتان الجزائريتان الاخيريين فكانتا من نصيب بن علو بختة في رمي الرمح (F12/13) برمية 23ر27م ورانا وارغي (F46) في رمي القرص بدمج صنفها مع (F44)، محققة رمية قدرت بـ67ر16م.

للتذكير أن تشكيلة وطنية مشكلة من 17 رياضيا ورياضية وطواقمهم الفنية والطبية تتواجد بالإمارات العربية المتحدة منذ بداية شهر فبراير الجاري وشاركت في ثلاث تجمعات لألعاب القوى (الشارقة وخورفكان وفزاع) ويواصلون تحضيراتهم بالشارقة إلى غاية 26 فبراير، تحضيرا للمواعيد الرسمية المقبلة.