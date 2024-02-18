البطولة الإفريقية لكرة الريشة: الجزائر تتأهل إلى نهائيي الزوجي (ذكور) والزوجي المختلط

القاهرة - تأهلت الجزائر إلى نهائي الزوجي (ذكور) و (الزوجي المختلط)، لمنافسات البطولة الافريقية لكرة الريشة (بادمينتون) الجارية حاليا بالقاهرة المصرية، عقب الفوز المحقق في الدور نصف النهائي، اليوم الأحد.

وفي نصف نهائي الزوجي (ذكور)، فاز الثنائي الجزائري كسيلة معمري وصبري يوسف مدال على لوكاس دوس وكيمتيش راي نونداه (جزر موريس)، (21-10، 21-15 ) ليواجه في النهائي يوم غد الاثنين، ثنائي نيجيريا نوسا موموح وغودوين أولوفوا، اللذين فازا على الموريسيين ميلفين آبياه و تيغراغ بولتو (21-17، 21-15).

أما في نصف نهائي الزوجي المختلط، فتغلب الأخوان كسيلة معمري وتانينة معمري على الثنائي الموريسي جورج جوليان بول وكاتي فو كوني (21-06، 21-11)، ليضرب موعدا في النهائي مع زوجي مصر أدهم حاتم الجمال وضحى هاني المتأهل على حساب الزوجي النايجيري الحاجي آليو شيهو و أوشيشوكو ديبوراه أوكي (21-09، 21-12).

بالمقابل، عجزت بقية العناصر الجزائرية في بلوغ دور متقدم من المنافسة القارية، فمنهم من بلغ ربع النهائي ومنهم من خرج في الادوار الاقصائية الأولى.

وغادر الجزائريان سيف الدين لعرباوي وسيليا منيب في الزوجي المختلط الآخر، المنافسة من الدور ربع النهائي أمام الزوجي المصري أدهم حاتم الجمال وضحى هاني (21-14، 21-06)، بينما أقصي الزوجي (سيدات)، المتكون من هالة بوكساني وتانينة معمري من ربع النهائي على يد زوجي جنوب افريقيا آمي آكيرمان وديدري لورنس (21-12، 21-16).

وفي ربع نهائي الفردي (رجال) انسحب الجزائري عادل حامق من اللقاء الذي كان منهزما فيه (21-13، 18-09) أمام المصري أدهم حاتم الجمال، بسبب معاناته من إصابة.

كما خرجت من ذات الدور زميلته ملاك أوشفون أمام الأوغندية فضيلة شميكة محمد رافي (21-13، 21-12) .

وفي الزوجي (رجال) توقف مشوار الجزائريين محمد عبد الرحيم بلعربي و عادل حامق في جدول الـ16، أمام نوسة موموح وغودوين أولوفوا (نيجيريا) (21-16، 10-21، 11-21). كما أقصي في نفس الدور، الزوجي (سيدات)، يسمينة شيبح وليندة مازري اثر الخسارة امام ميغان دي بير وجوهانيتا شولتز من جنوب افريقيا (21-17، 19-21، 19-21).

وفي الفردي (سيدات) اقصيت البطلة الافريقية السابقة، هالة بوكساني، في جدول الـ16 على يد المصرية ضحى هاني (21-19، 21-13)، وهو نفس مشوار يسمينة شيبح المنهزمة امام الموريسية كاتي فو كوني (21-16، 21-12).

وخرجت مازري ليندة، وهي بطلة افريقيا سابقة، من سباق الفردي (اناث) في جدول الـ32، على يد النيجيرية زينب داميلولا آلابي (21-14، 16-21، 13-21).

كما عرف جدول الـ32 خروج الرباعي الجزائري: سيف الدين العرباوي أمام أونيولوابو جوون أوبيوري (21-18، 21-07)، ومحمد عبد العزيز أوشفون أمام المصري أحمد صلاح (21-16، 15-21، 12-21)، ومحمد عبد الرحيم بلعربي على يد غودوين أولوفوا (05-21، 21-16، 20-22)، ومازري ليندة امام النيجيرية زينب داميلولا آلابي (21-14، 16-21، 13-21).

وفي منافسات الفرق، توج المنتخب الجزائري (رجال) بطلا قاريا للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه في النهائي على نيجيريا بنتيجة (3-2)، مساء الخميس، بعدما كان متأخرا في النتيجة (2-1)، قبل أن يقلب الموازين لفائدته في مواجهة حماسية.

من جهته، اكتفى المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام أوغندا في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما عاد اللقب الى جنوب إفريقيا الفائز على أوغندا في النهائي (3-2).

وسبق للمدير الفني الوطني، محمد آيت بعزيز، قد صرح ل "واج" بأن الهدف من المشاركة في المنافسة القارية هو "التتويج باللقب القاري، وحصد نقاط إضافية للعناصر المتنافسة على تأشيرة التأهل الى الالعاب الأولمبية-2024".

ويضم الفريق الوطني في صفوفه ثنائيين يسعيان الى افتكاك تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، ويتعلق الأمر بكل من : معمري كسيلة-مدال يوسف صبري (زوجي-ذكور)، ومعمري كسيلة-معمري تانينة (زوجي مختلط).

وستكون العناصر الثلاثة : مدال يوسف صبري، معمري كسيلة ومعمري تانينة، معنية بالمشاركة في عدة دورات دولية مفتوحة، بغية انتزاع صدارة الترتيب في قارة افريقيا، وهذا قبل نهاية أبريل 2024، قصد بلوغ المحفل الأولمبي.

وعقب اختتام البطولة القارية، يشارك الثلاثي مدال يوسف صبري، معمري كسيلة ومعمري تانينة، في دورة دولية مفتوحة بكامبالا (أوغندا) من 20 الى 25 فبراير، قبل التوجه مع الوفد الجزائري الى غانا للمشاركة في الألعاب الافريقية المقررة منتصف شهر مارس المقبل، و بعدها مباشرة يتوجهون الى فرنسا لخوض دورة دولية بأورليون، قبل التنقل الى سويسرا لحضور دورة دولية أخرى نهاية مارس أيضا.

وحسب المدير الفني فإن الدورات المتتالية ستمنح لاعبينا نقاطا أخرى، تسمح لهم بتحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي".

يذكر أن المنافسة الافريقية انطلقت يوم الأحد، على أن تنتهي يوم غد الاثنين، حيث قسمت على مرحلتين، الأولى لمنافسات الفرق والثانية للفردي.

ويشارك في هذه الدورة 80 لاعبا (40 منهم من صنف الإناث)، يمثلون ثمانية بلدان ويتعلق الأمر بكل من: مصر (البلد المنظم)، الجزائر، نيجيريا، موريس، جنوب افريقيا، الكاميرون، زامبيا، و أوغندا.

وتقسم منافسات الفرق الى خمس مباريات: ثلاثة في الفردي، اثنتين في الزوجي، فيما تسمى منافسات الذكور ب "توماس كاب" و الإناث ب "أوبر كاب".

وتشارك الجزائر في البطولة القارية في القاهرة ب 12 رياضيا نصفهم من الإناث بقيادة مدربين وطنيين، اضافة الى مدير المنتخبات الوطنية، كرئيس للوفد.

وفيما يلي الرياضيين الجزائريين المشاركين في البطولة القارية:

- الذكور : معمري كسيلة، مدال يوسف صبري، حامق عادل، بلعربي محمد عبد الرحيم، العرباوي سيف الدين، أوشفون محمد عبد العزيز.

- الاناث: معمري تانينة، منيب سيليا، أوشفون ملاك، مازري ليندة، شيباح يسمينة وبوكساني هالة.

- المدربان : جيتلي حليم احسن (ذكور)، نورين معمر سليم (إناث).