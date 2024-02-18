بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : مولودية الجزائر تواصل التحليق عاليا و انتصار ثان لاتحاد سوف هذا الموسم

الجزائر- تميزت مباريات اليوم السبت بفوز الرائد مولودية الجزائر على شباب قسنطينة (2-0) لتواصل هيمنتها على المنافسة و بفارق 8 نقاط عن الوصيف, شباب بلوزداد, فيما سجل اتحاد سوف مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اتحاد بسكرة بنتيجة (2-0) في الوقت الذي انتهت فيه المباراة بين شبيبة الساورة و مولودية وهران بتعادل إيجابي (1-1) في ختام الجولة ال 17 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم, التي انطلقت يوم الخميس و تواصلت يومي الجمعة و السبت.

و في ملعب 5 جويلية و أمام جمهور غفير اكتظت به مدرجات الصرح الأولمبي, رغم برودة الجو و سقوط الأمطار, نجح العميد في كسب كامل الزاد أمام الشباب القسنطيني الذي قاوم بحرارة قبل أن يتلقى هدفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول غن طريق نعيجي (د 42). و قبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح البديل مرزوقي من اضافة الهدف الثاني بعد لقطة فنية جميلة.

و من أهم مجريات هذه الجولة المبتورة من لقاء نجم مقرة أمام شباب بلوزداد , بسبب انشغال الشباب بمنافسة رابطة أبطال افريقيا و تعادله مساء أمس الجمعة بالجزائر مع الأهلي المصري (0-0), وهو الفوز المفاجئ الذي حققه اتحاد سوف في ديربي الجنوب الشرقي للبلاد أمام اتحاد بسكرة (2-0) من توقيع الحاج جيلاني (د 34 و 54) و هو الانتصار الثاني للصاعد الجديد بعد المسجل خلال مرحلة الذهاب أمام الصاعد الجديد الأخر نجم بن عكنون (1-0) بالعاصمة .

و رغم هذا الفوز الثمين يبقى اتحاد سوف يقبع في الصف الاخير برصيد 7 نقاط.

أما اتحاد بسكرة فيبقى محتلا المركز التاسع ب 24 نقطة, بعيدا نسبيا عن منطقة الخطر.

و في بشار, نجحت مولودية وهران في افتكاك نقطة لا تقدر بثمن أمام شبيبة الساورة التي انتظرت اللحظات الأخيرة من مباراتها لافتتاح باب التسجيل عن طريق ريان أقاسم (د 83), لكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث عاد الزوار في النتيجة في الوقت بدل الضائع (90 + 4) بواسطة محمد نعماني, ليعود الأمل مجددا لفريق "الباهية" بعد مرحلة ذهاب كارثية.

و في مباراة يوم الجمعة تمكن أولمبي الشلف من تحقيق فوزه الاول منذ سبع مباريات, على حساب الضيف نجم بن عكنون (2-1), فيما سجل اتحاد الجزائر ثالث خسارة له على التوالي أمام المضيف اتحاد خنشلة (1-0).

وبالعاصمة عجز نادي بارادو عن فك "كلمة سر" ضيفه شبيبة القبائل, وأخفق في تسجيل رابع فوز له تباعا, عندما اكتفى بتعادل سلبي (0-0) في لقاء عرف طرد اللاعب حميدي من قبل "الأتليتيك" في اللحظات الاخيرة.

ورغم هذا التعثر إلا أن النادي العاصمي يبقى في الصف الثالث برصيد 30 نقطة مقلصا الفارق بنقطة وحيدة عن الوصيف شباب بلوزداد (31 ن), أما الشبيبة فتلتحق باتحاد الجزائر في الصف السادس بـ26 نقطة.

وفي مباراة أخرى, سجل اتحاد الجزائر ثالث خسارة له على التوالي, عندما حل ضيفا على اتحاد خنشلة, بهدف وقعه اللاعب سامر عن طريق ضربة جزاء .

هذه الهزيمة الثالثة تواليا قد تدخل الفريق العاصمي في "نفق مظلم" بالنظر إلى الضغط الكبير الذي يعيشه سيما بعد الخسارة المدوية امام الجار أتليتيك بارادو (1-5) وهو ما أثار مخاوف الأنصار قبل استئناف النادي للمنافسة الإفريقية الأسبوع المقبل, بينما يسمح هذا الفوز لاتحاد خنشلة بالارتقاء الى الصف السادس بـ26 نقطة بمعية الاتحاد وشبيبة القبائل.

وفي افتتاح هذه الجولة أول أمس الخميس, حققت مولودية البيض فوزا عريضا على الضيف وفاق سطيف بثلاثية نظيفة, من توقيع كل من بلميلود (10) و بلعربي (د 27) و غنام (د 84 من ضربة جزاء), و هو الفوز الذي كاد أن يكون أكبر لولا تضييع ضربة جزاء من قبل غنام.

وبهذا يؤكد "نسور الهضاب" صحوتهم بعد الفوز المسجل على شباب بلوزداد, حامل اللقب للمواسم الأربع الأخيرة, بواقع (2-1) في مباراة متأخرة, مما جعله يرتقي في سلم الترتيب ويلتحق باتحاد بسكرة في المركز التاسع بمجموع 24 نقطة لكليهما.

أما الوفاق, الذي عرف هذا الأسبوع قدوم المدرب التونسي الجديد عمار السويح, الذي اشتكى فور توليه العارضة الفنية من هاجس امتلاء العيادة باللاعبين المصابين, فيبقى "متجمدا" في الصف الرابع بـ27 نقطة.