بومرداس: مشاركة 350 عداء في السباق الوطني للجري على الطريق

بومرداس-عرفت الطبعة الرابعة للسباق الوطني للجري على الطريق التي نظمت يوم السبت ببلدية الخروبة، غرب بومرداس، مشاركة 350 عداء من 23 ولاية.

و جرت هذه الفعالية الرياضية في ظروف تنظيمية جيدة بحضور مدير الشباب و الرياضة, الذي أعطى إشارة إنطلاق السباق نيابة عن والي الولاية، فوزية نعامة، إضافة إلى الجمهور بالرغم من التقلبات الجوية.

و أوضح رئيس مصلحة النشاطات بمديرية الشباب و الرياضة, موسى بلحسن, أن هذه التظاهرة الرياضية التي نظمتها الرابطة الولائية للرياضة للجميع بالشراكة مع مديرية الشباب و الرياضة, جرت بمشاركة 350 عداء من الجنسين من 23 ولاية من فئات الأكابر و الأواسط و الكهول.

و تضمن مسار هذه المنافسة، إجراء ستة سباقات، لكل فئة سباق خاص بها, على مسافة 15 كلم, حيث إنطلقت السباقات في أوقات متفرقة, إبتداء من الساعة العاشرة صباحا من الملعب الرياضي الجواري ببودواو البحري، وصولا إلى ساحة سد قدارة ببلدية الخروبة.

و توج بالمرتبة الأولى في الفئة من 18 إلى 35 سنة العداء حجلاوي عبد القادر من ولاية عين الدفلى، و الفئة الثانية من 36 إلى 49 سنة عادت للعداء عبود رابح من ولاية تيسمسيلت و الفئة الثالثة من 50 إلى 59 سنة عادت للعداء ناوي شيح من ولاية تيارت و الفئة الرابعة 60 سنة فما فوق فاز بها العداء مروان إبراهيم من ولاية بومرداس. و في فئة الكهول إناث، عادت المرتبة الأولى للعداءة قويدري فتيحة من الجزائر العاصمة و الفئة المفتوحة لكل الأعمار إناث عادت للعداءة بلحاج العربي كريمة من ولاية عين الدفلى.

و تهدف هذه المنافسة الرياضية لإحياء و تشجيع ممارسة هذه الرياضة الشعبية ووضع في متناول سكان البلديات المعنية بالسباق, فرصة للترفيه عن النفس و الترويج للوجهة السياحية و الثقافية للولاية، حسب المنظمين.