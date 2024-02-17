البطولة الجهوية للكاراتي دو: تألق مصارعي سيدي بلعباس

و تمكن مصارعو كل من نادي أبطال بلدية السفيزف وشباب بلدية سيدي بلعباس من احتلال المراكز الأولى في مختلف الأوزان وذلك في اختصاص الكيميتي.
و احتل مصارعو نادي أشاوس بلدية تلمسان المركز الثاني فيما جاء نادي شباب بلدية بني صاف (عين تموشنت) في المرتبة الثالثة.
و مكنت هذه المنافسة من تأهل المصارعين المتألقين إلى البطولة الوطنية للكاراتي دو المقررة يومي 23 و24 فبراير الجاري بولاية باتنة حسبما أبرزه لوأج رئيس الرابطة الولائية للكاراتي دو أجاووت عبد النور.
و قد تميزت هذه البطولة بمستوى "جيد" مما سمح باكتشاف بعض المواهب الشابة التي سيكون لها مستقبل زاهر في رياضة الكاراتي دو وفق ذات المسؤول.
و للإشارة عرفت هذه البطولة الجهوية المنظمة بمبادرة من الرابطة الولائية للكاراتي دو بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الاختصاص ومديرية الشباب والرياضة مشاركة 200 مصارع ومصارعة من الرابطات الولائية لسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر.