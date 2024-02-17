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البطولة الجهوية للكاراتي دو: تألق مصارعي سيدي بلعباس

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 19:30     الفئـة : رياضــة

معسكر- تألق مصارعو الرابطة الولائية لسيدي بلعباس في البطولة الجهوية للكاراتي دو أواسط (ذكور وإناث) التي أقيمت يوم السبت بالقاعة متعددة الرياضات للقطب الرياضي "الشهيد جبار محمد" لمعسكر.

و تمكن مصارعو كل من نادي أبطال بلدية السفيزف وشباب بلدية سيدي بلعباس من احتلال المراكز الأولى في مختلف الأوزان وذلك في اختصاص الكيميتي.

و احتل مصارعو نادي أشاوس بلدية تلمسان المركز الثاني فيما جاء نادي شباب بلدية بني صاف (عين تموشنت) في المرتبة الثالثة.

و مكنت هذه المنافسة من تأهل المصارعين المتألقين إلى البطولة الوطنية للكاراتي دو المقررة يومي 23 و24 فبراير الجاري بولاية باتنة حسبما أبرزه لوأج رئيس الرابطة الولائية للكاراتي دو أجاووت عبد النور.

و قد تميزت هذه البطولة بمستوى "جيد" مما سمح باكتشاف بعض المواهب الشابة التي سيكون لها مستقبل زاهر في رياضة الكاراتي دو وفق ذات المسؤول.

و للإشارة عرفت هذه البطولة الجهوية المنظمة بمبادرة من الرابطة الولائية للكاراتي دو بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الاختصاص ومديرية الشباب والرياضة مشاركة 200 مصارع ومصارعة من الرابطات الولائية لسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر.

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 19:37
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البطولة الجهوية للكاراتي دو: تألق مصارعي سيدي بلعباس
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 19:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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