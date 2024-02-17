سباحة/مونديال الألعاب المائية/2024: إقصاء الجزائرية أمال مليح في الأدوار التصفوية لسباق ال50 متر سباحة حرة

الدوحة - أقصيت السباحة الجزائرية، أمال مليح من الأدوار التصفوية لسباق ال50 متر سباحة حرة لمنافسات بطولة العالم 2024 للألعاب المائية التي جرت يوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة.

و احتلت آمال مليح (31 سنة) المركز السابع في سباق المجموعة التاسعة بتوقيت 25ثاو90ج.م لتحتل المركز ال34 في الترتيب العام لكل المجموعات التصفوية لسباق 50م سباحة حرة. و أقصيت مليح ايضا من تصفيات 100م سباحة حرة و50 م فراشة.

و يشارك السباح الجزائري الاخير في مونديال - 2024 , جواد صيود في سباقه الاخير غدا الاحد في اختصاص 400م اربع سباحات , بعد خروجه في الادوار الاقصائية لسباقات 50م و 100م فراشة بالإضافة الى 200م , اربع سباحات.

أما السباح الجزائري الثالث المشارك في مونديال الدوحة, أسامة سحنون فأقصي بدوره في تصفيات 50 م سباحة حرة باحتلاله المركز 36 من أصل 116 مشارك بتوقيت قدره 22ثا و 76ج.