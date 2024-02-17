Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الكرة الطائرة جلوس (رجال)/بطولة القسم الوطني الأول: الجمعية الرياضية أميزور تفوز بالجولة الثالثة

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 16:22     الفئـة : رياضــة

 

ورقلة - تمكنت الجمعية الرياضية أميزور (بجاية) من الفوز بالجولة الثالثة من البطولة الوطنية للقسم الوطني الأول للكرة الطائرة جلوس (رجال) برسم الموسم الرياضي 2023-2024، والتي جرت فعاليتها بالقاعة الرياضية مصطفى بن بولعيد بورقلة، حسبما علم يوم السبت من المنظمين.

و احتل النادي الرياضي للهواة فرسان الصحراء لرياضة الاحتياجات الخاصة بحاسي مسعود (ورقلة) المركز الثاني متقدما على نادي الحكمة (وهران) الذي حل في المركز الثالث في ختام مباريات الجولة الثالثة من البطولة التي شهدت غياب نادي الشباب الرياضي (المدية)، استنادا لذات المصدر.

و تميزت هذه الجولة التي أشرفت على تنظيمها الاتحادية الجزائرية لرياضة الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة، بمنافسة قوية بين الفرق المشاركة التي ستخوض دورة اللقب المرتقب تنظيمها في وقت لاحق بولاية بجاية، كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة جلوس (رجال)/بطولة القسم الوطني الأول: الجمعية الرياضية أميزور تفوز بالجولة الثالثة
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 16:22     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.17

الجزائر ترافع بأديس أبابا من أجل التأسيس لمشروع إصلاح "شامل ومتوازن ومتكامل" لمجلس الأمن

24.02.17

سباحة/مونديال الألعاب المائة/ 2024: إقصاء الجزائرية أمال مليح في الأدوار التصفوية لسباق…

24.02.17

تزكية صويلح مدني أمينا عاما جديدا للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي

24.02.17

الإحصاء العام للفلاحة: الشروع غدا الأحد في عملية نموذجية على مستوى ست ولايات

24.02.17

المغرب: تواصل الإحتجاج الشعبي عبر 58 مدينة تنديدا بخيانة القضية الفلسطينية

24.02.17

الجاليات الصحراوية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية إنتهاك المغرب الصارخ لحقوق الإنسان في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.15

تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي

24.02.15

عطاف يواصل المشاركة في أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره الصومالي

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية