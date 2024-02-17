الكرة الطائرة جلوس (رجال)/بطولة القسم الوطني الأول: الجمعية الرياضية أميزور تفوز بالجولة الثالثة

ورقلة - تمكنت الجمعية الرياضية أميزور (بجاية) من الفوز بالجولة الثالثة من البطولة الوطنية للقسم الوطني الأول للكرة الطائرة جلوس (رجال) برسم الموسم الرياضي 2023-2024، والتي جرت فعاليتها بالقاعة الرياضية مصطفى بن بولعيد بورقلة، حسبما علم يوم السبت من المنظمين.

و احتل النادي الرياضي للهواة فرسان الصحراء لرياضة الاحتياجات الخاصة بحاسي مسعود (ورقلة) المركز الثاني متقدما على نادي الحكمة (وهران) الذي حل في المركز الثالث في ختام مباريات الجولة الثالثة من البطولة التي شهدت غياب نادي الشباب الرياضي (المدية)، استنادا لذات المصدر.

و تميزت هذه الجولة التي أشرفت على تنظيمها الاتحادية الجزائرية لرياضة الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة، بمنافسة قوية بين الفرق المشاركة التي ستخوض دورة اللقب المرتقب تنظيمها في وقت لاحق بولاية بجاية، كما أشير إليه.