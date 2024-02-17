دراجات/المرحلة الأولى للتحدي الوطني أشبال: فوز هاجر ياسف وياسين أومخلوف بالسباق على الطريق

وهران - فاز الدراجان هاجر ياسف من نادي الدراجات للرويبة وياسين أومخلوف من نادي البليدة بالسباق على الطريق الذي نظم يوم السبت ببلدية عين تريد (سيدي بلعباس) ضمن اليوم الثاني من المرحلة الأولى للتحدي الوطني للدراجات الهوائية أشبال وشبلات.

و تمكنت هاجر ياسف من اجتياز خط الوصول بالسرعة بعدما قطعت مسافة 42 كلم متبوعة بزميلتيها من نفس النادي كل من ملاك عثمان ويسرى زروقي. و لدى الأشبال ذكور على نفس المسافة عاد الفوز لياسين أومخلوف من نادي البليدة متبوعا بكل من مالك محمد من أولمبي براقي وعبد الله علال من نادي البليدة. و في سباق وسطيات وكبريات سيدات فازت الدراجة سهام بوصبع من نادي الدراجات للرويبة متقدمة على كل من خديجة عراوي من نادي أمل المالح و مشاب ملاك من نادي الدراجات للرويبة.

و للتذكير فان سباق ضد الساعة الذي أقيم الجمعة ببلدية سيدي يعقوب على مسافة 3ر7 كلم قد عرف فوز هاجر ياسف من نادي الرويبة لدى الإناث وعلال عبد الله من نادي البليدة عند الذكور فيما عاد سباق الأواسط أكابر سيدات للدراجة خديجة عراوي من أمل المالح.

و عرفت المرحلة الأولى من التحدي الوطني للدراجات الهوائية لفئة الأشبال المنظم على مدار يومين من طرف الرابطة الولائية لسيدي بلعباس بالتنسيق من الاتحادية الجزائرية للدراجات مشاركة أزيد من 75 رياضي ورياضية يمثلون 24 ناديا من الوطن كما تميزت بمستوى فني مقبول حسب نائب رئيس الاتحادية الجزائرية فرتوس عباس.

و يتشكل هذا التحدي الوطني لسباق الدراجات أشبال من أربع مراحل حيث ستقام المرحلة الثانية ببسكرة والثالثة بمعسكر والمرحلة الرابعة و الأخيرة بقسنطينة.

و في ختام هذه المرحلة الأولى وزعت الجوائز على الدراجين المتألقين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للدراجات وممثلي مديرية الشباب والرياضة وبعض الوجوه الرياضية.