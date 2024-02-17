جيدو/ دورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر (أشبال وأواسط ): تتويج الجزائر برصيد 82 ميدالية منها 22 ذهبية

الجزائر- توج المنتخبان الجزائريان للجيدو أشبال و أواسط (ذكور و إناث) بمجموع 82 ميدالية (22 ذهبية و 27 فضية و 33 برونزية) ضمن دورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر العاصمة، والتي نظمت يومي الخميس والجمعة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

و عاد المنتخب الجزائري أشبال ليكرر الإنجاز الذي حققه في دورة إفريقيا المفتوحة التي جرت مؤخرا في تونس، حيث فاز بالمركز الأول بمجموع 43 ميدالية (15 ذهبية و 14 فضية و 14 برونزية). وكانت الميداليات الذهبية من نصيب زلومي روجينة (-40 كلغ)، دغواح محمد أمين (-55 كلغ)، عيدون رشا ريهام (-44 كلغ)، مودثير صلاح الدين (-60 كلغ)، مخلف منال (-48 كلغ)، هزيل أسامة عبد الحق (-66 كلغ)، بن يوب منال (-52 كلغ)، فيجل عبد الحق (-73 كلغ)، برحوال دنيا (-57 كلغ)، بوغري عبد الرحمن (-81 كلغ)، قرفاوي رحمة (-63 كلغ)، حيمور محمد صلاح (-90 كلغ)، عدة دنيا (-70 كلغ)، شريفي شمس الدين (+90 كلغ) و بن فضة لينا (+70 كلغ).

وتفوق المنتخب الجزائري في الترتيب العام على نظيريه السعودي بميدالية ذهبية بينما حصل النيجر على المركز الثالث بميدالية برونزية واحدة.

من جهتهم، توج المصارعون الجزائريون لفئة الاواسط (ذكور و إناث) أيضا في دورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر العاصمة بمجموع 39 ميدالية (7 ذهبيات و13 فضية و19 برونزية)، متقدمين على التونسيين بثماني ميداليات (7 ذهبيات و برونزية واحدة) و بوروندي بميدالية فضية واحدة. وفاز بالميداليات الذهبية السبع كل من إسحاق دني (-60 كلغ)، أيوب بن العريبي (-66 كلغ)، عبد السلام بلبلحوت (-73 كلغ)، منال عبد الرحيم (-63 كلغ)، عبد الرؤوف دودو (-90 كلغ)، عبد القادر لكحل (-100 كلغ) ومساهل محمد المهدي (+100 كلغ).

و يخصص اليومان الثالث والرابع من دورة إفريقيا المفتوحة، المقررة يومي السبت والأحد بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، لفئة الأكابر بمشاركة 151 مصارعا (100 مصارع و51 مصارعة) يمثلون 19 دولة.

وستكون الجزائر هي الأفضل تمثيلا حيث ستشارك ب72 مصارعا (52 مصارعا و 20 مصارعة) في حين أن دول مثل تشاد والبنين ومالاوي لم تشارك إلا برياضي واحد إضافة إلى دول من خارج إفريقيا أبرزها الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وبلغاريا وبريطانيا وتايلاندا.