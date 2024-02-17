دراجات/ الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل

و قد أعطى والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، إشارة الانطلاق الرمزية لهذا السباق في مرحلته الرابعة و الأخيرة ضمن برنامج الدورة الدولية لسباق الدراجات "ديدوش مراد"، و التي شهدت مشاركة أزيد من 50 متسابقا من مختلف النوادي الوطنية بالإضافة إلى دراجي المنتخبين الجزائري و التونسي.
كما تميز تحدي الجائزة الكبرى بمنافسة شديدة بين الدراجين المشاركين رغم برودة الطقس و تساقط الأمطار الذي زاد من صعوبة المأمورية في نيل اللقب لاسيما إجبارية اجتياز مسافة مضمار السباق (7,63 كلم) 14 مرة أي ما يعادل 106 كلم.
و في تصريح لوأج، ذكر رئيس الرابطة الولائية للدراجات الهوائية، ياسين لافالة، أن هذه المنافسات تعد امتدادا للبرنامج التحضيري للمنتخب الوطني و من شأنها أن تمكن المشاركين من التحضير الجيد لكأس أفريقيا المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل و كذا الألعاب الأولمبية المقررة شهر يوليو المقبل.
و قد جاءت النتائج التقنية لسباق المرحلة الرابعة على النحو التالي :
فئة الأكابر :
1- بودار زكي مجد القرارة (غرداية)
2- شنافي بشير اتحاد القنطرة (بسكرة)
3- سلسان الخصيب ناي مولودية الجزائر
فئة الأواسط :
1- عبد الحميد شرحبيل اتحاد القنطرة (بسكرة)
2- حمزة أيمن نادي دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)
3- بن مطير وسيم المنتخب التونسي.