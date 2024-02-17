Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراجات/ الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 10:09     الفئـة : رياضــة
دراجات/ الجائزة الكبرى &quot;ديدوش مراد&quot; بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل

قسنطينة - فاز  الدراجان زكي بودار من نادي مجد القرارة بغرداية (فئة الأكابر) و عبد الحميد شرحبيل من نادي اتحاد القنطرة ببسكرة (فئة الأواسط) بالجائزة الكبرى "ديدوش مراد" لسباق الدراجات بقسنطينة، الذي تم تنظيمه سهرة أمس الجمعة فوق مسار مغلق على مستوى الجسر العملاق صالح باي بقسنطينة.

و قد أعطى والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، إشارة الانطلاق الرمزية لهذا السباق في مرحلته الرابعة و الأخيرة ضمن برنامج الدورة الدولية لسباق الدراجات "ديدوش مراد"، و التي شهدت مشاركة أزيد من 50 متسابقا من مختلف النوادي الوطنية بالإضافة إلى دراجي المنتخبين الجزائري و التونسي.

كما تميز تحدي الجائزة الكبرى بمنافسة شديدة بين الدراجين المشاركين رغم برودة الطقس و تساقط الأمطار الذي زاد من صعوبة المأمورية في نيل اللقب لاسيما إجبارية اجتياز مسافة مضمار السباق (7,63 كلم) 14 مرة أي ما يعادل 106 كلم.

و في تصريح لوأج، ذكر رئيس الرابطة الولائية للدراجات الهوائية، ياسين لافالة، أن هذه المنافسات تعد امتدادا للبرنامج التحضيري للمنتخب الوطني و من شأنها أن تمكن المشاركين من التحضير الجيد لكأس أفريقيا المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل و كذا الألعاب الأولمبية المقررة شهر يوليو المقبل.

و قد جاءت النتائج التقنية لسباق المرحلة الرابعة على النحو التالي :

 

فئة الأكابر :

1- بودار زكي مجد القرارة (غرداية)

2- شنافي بشير اتحاد القنطرة (بسكرة)

3- سلسان الخصيب ناي مولودية الجزائر

 

فئة الأواسط :

1- عبد الحميد شرحبيل اتحاد القنطرة (بسكرة)

2- حمزة أيمن نادي دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)

3- بن مطير وسيم المنتخب التونسي.

 

 

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 10:20
كلـمات مفتـاحيــة :
دراجات/ الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 10:09     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.17

انطلاق أشغال الدورة ال37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

24.02.17

دراجات/ الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل

24.02.17

باتنة : تنظيم حملة تطوعية للتشجير تحت شعار "معا لغرس شجرة زيتون من قدس فلسطين إلى أوراس…

24.02.17

اليوم العالمي للتضامن مع غزة :أكثر من 100 مدينة حول العالم تشارك في مسيرات تضامنية السبت

24.02.17

ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية لقمة الاتحاد الافريقي

24.02.16

الرابطة الثانية هواة لكرة القدم : رائد القبة يؤكد نواياه في الغرب و مولودية باتنة يقلص…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.15

تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن لوضع حد للمجازر الصهيونية في حق سكان غزة

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيره البرتغالي

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية لاتفيا

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص الصيني المكلف بالشؤون الإفريقية

24.02.15

عطاف يواصل المشاركة في أشغال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

24.02.15

عطاف يجري بأديس أبابا محادثات ثنائية مع نظيرته الملغاشية