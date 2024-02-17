دراجات/ الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" بقسنطينة : فوز زكي بودار و عبد الحميد شرحبيل

قسنطينة - فاز الدراجان زكي بودار من نادي مجد القرارة بغرداية (فئة الأكابر) و عبد الحميد شرحبيل من نادي اتحاد القنطرة ببسكرة (فئة الأواسط) بالجائزة الكبرى "ديدوش مراد" لسباق الدراجات بقسنطينة، الذي تم تنظيمه سهرة أمس الجمعة فوق مسار مغلق على مستوى الجسر العملاق صالح باي بقسنطينة.

و قد أعطى والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، إشارة الانطلاق الرمزية لهذا السباق في مرحلته الرابعة و الأخيرة ضمن برنامج الدورة الدولية لسباق الدراجات "ديدوش مراد"، و التي شهدت مشاركة أزيد من 50 متسابقا من مختلف النوادي الوطنية بالإضافة إلى دراجي المنتخبين الجزائري و التونسي.

كما تميز تحدي الجائزة الكبرى بمنافسة شديدة بين الدراجين المشاركين رغم برودة الطقس و تساقط الأمطار الذي زاد من صعوبة المأمورية في نيل اللقب لاسيما إجبارية اجتياز مسافة مضمار السباق (7,63 كلم) 14 مرة أي ما يعادل 106 كلم.

و في تصريح لوأج، ذكر رئيس الرابطة الولائية للدراجات الهوائية، ياسين لافالة، أن هذه المنافسات تعد امتدادا للبرنامج التحضيري للمنتخب الوطني و من شأنها أن تمكن المشاركين من التحضير الجيد لكأس أفريقيا المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل و كذا الألعاب الأولمبية المقررة شهر يوليو المقبل.

و قد جاءت النتائج التقنية لسباق المرحلة الرابعة على النحو التالي :

فئة الأكابر :

1- بودار زكي مجد القرارة (غرداية)

2- شنافي بشير اتحاد القنطرة (بسكرة)

3- سلسان الخصيب ناي مولودية الجزائر

فئة الأواسط :

1- عبد الحميد شرحبيل اتحاد القنطرة (بسكرة)

2- حمزة أيمن نادي دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)

3- بن مطير وسيم المنتخب التونسي.