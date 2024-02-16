الرابطة الثانية هواة لكرة القدم : رائد القبة يؤكد نواياه في الغرب و مولودية باتنة يقلص الفارق عن المتصدر في الشرق

الجزائر - أكد رائد القبة متصدر مجموعة وسط-غرب لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم نواياه في لعب الأدوار الأولى بفضل فوزه أمام مضيفه شباب المشرية (1-0) بمناسبة افتتاح مرحلة الإياب، بينما استفاد وصيف مجموعة وسط-شرق من تأجيل لقاء البطل الشتوي أولمبي آقبو ضد ضيفه شباب باتنة، لتقليص الفارق والاقتراب من المقدمة إثر سيطرته على اتحاد ورقلة (3-0)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ16.

ففي المجموعة الغربية، عاد رائد القبة من سفرتيه الطويلة إلى الجنوب الغربي بفوز مهم أمام شباب المشرية (0-1)، بفضل هدف المستقدم الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المهاجم عبد الهادي بولعويدات (د 72) إثر عمل جماعي جميل، لينوب بذلك عن هداف الفريق سيد علي يحي شريف الغائب بسبب الإصابة. وبهذا سمح للتشكيلة "القباوية" بالبقاء في كرسي الطليعة برصيد 37 نقطة واضحى قاب قوسين أو أدنى من ضمان البقاء في القسم الثاني.

من جانبه عجز فريق المشرية من تجديد العهد مع الانتصارات، ليبلغ رابع لقاء دون فوز، ليحتل الصف الـ13 (15 ن) كأول فريق غير مهدد بالسقوط إلى القسم الأدنى.

بدوره، لم يهدر الوصيف ترجي مستغانم فرصة استضافة مستقبل واد سلي ليحقق الأهم (1-0) بهدف عامر بوقطاية (د 14)، ليحصد فريق "الحواتة" منذ قدوم المدرب رضا بن دريس الانتصار الرابع تواليا الذي يبقيهم في مركز المطاردة (الثاني، 35 ن) بفارق خطوتين عن المتصدر. في حين تدحرج وادي سلي إلى المركز التاسع بمجموع 18 ن.

وأحرز غالي معسكر فوزا ثمينا خارج الديار حينما تغلب ضد وداد بوفاريك (0-1) بهدف عماد العربي (د 80) الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء بعد مرور أربع دقائق فقط. وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقت تشكيلة "الغالية" إلى المركز الثالث (30 ن) بفارق أربع خطوات عن الرائد وتحافظ على حظوظها كاملة في لعب ورقة الصعود. بينما يتواجد "الوداد" عند المرتبة العاشرة (18 ن).

وبملعب 20 أوت-55 بالعاصمة، تعرض نصر حسين داي لهزيمة جديدة بأرضه وأمام جمهوره، وذلك ضد شباب تموشنت (0-1)، حيث لم تشفع الانتدابات الجديدة في التعداد وكذا تعيين المدرب محمد لاسات على رأس العارضة الفنية لـ النصرية (الـ14، 16 ن) لتحقيق الاستفاقة. بالمقابل افتك فريق "الذئاب" الزاد كاملا لينفرد بالصف الرابع (29 ن).

وبمعقله تعرض نجم القليعة لتعثر مفاجئ أمام متذيل الترتيب أولمبي المدية (1-1)، ليهدر فرصة الالتحاق بالمنصة الشرفية ويتأخر للمركز الخامس (27 ن)، بينما يقبع "الأولمبي" في المرتبة الـ16 والأخيرة (12 ن).

وفي المجموعة الشرقية، تم تأجيل مباراة البطل الشتوي أولمبي آقبو (الأول، 38 ن) ضد ضيفه شباب باتنة (الثالث، 29 ن)، بطلب من سلطات ولاية بجاية، وهو ما استغله الوصيف مولودية باتنة (الثاني، 34 ن) لتقليص الفارق إلى أربع نقاط عقب الفوز المحقق داخل الديار أمام اتحاد ورقلة (الـ11، 17 ن) بثلاثية نظيفة (3-0) وقع منها المهاجم أمين غضبان ثنائية في الشوط الثاني (د 72، د 89) ليبلغ هدفه الـ14من أصل 17 لقاء لعبه هذا الموسم مع المولودية بين منافستي البطولة والكأس.

من جهته، أهدر شباب برج منايل فرصة اللحاق بثلاثي مقدمة الترتيب حينما اكتفى بنتيجة التعادل بمعقل جمعية الخروب (1-1)، حيث يحتل فريق "الكوكليكو" الصف الرابع بمجموع 28 نقطة، في حين يتواجد "الخروبية" بمفردهم عند المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

كما انتهى لقاء القمة بين اتحاد خميس الخشنة و ضيفه مولودية قسنطينة بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) بعدما كان التفوق للزوار. وبهذا يحتل أبناء مدينة "الجسور المعلقة" المرتبة الخامسة (23 ن)، ليأتي فريق "الكحلة" خلفهم في جدول الترتيب العام عند الصف السادس بمجموع 21 نقطة مناصفة مع نجم التلاغمة الذي سقط بالعاصمة أمام اتحاد الحراش (3-2).

ويبدو أن فريق "الحراشية" معول على تدارك النتائج السلبية التي أحرزها في مرحلة الذهاب وذلك بعد التغييرات التي مست إدارة النادي وكذا الاستقدامات التي تدعم بها تعداد الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تسلق "الصفراء" سلم الترتيب في المركز الثاني عشر (الـ12، 17 ن).