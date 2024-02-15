كرة الريشة/ البطولة الافريقية: المنتخب الجزائري يتوج باللقب القاري للمرة الرابعة

القاهرة - توج المنتخب الجزائري (رجال) لكرة الريشة (بادمينتون) بطلا لإفريقيا للمرة الرابعة عقب فوزه على نيجيريا بنتيجة (3-2), في نهائي البطولة القارية الجارية بالقاهرة (مصر), مساء اليوم الخميس.

وكان الفريق الوطني متأخرا في النتيجة (2-1), ليتمكن من قلب الموازين لفائدته في مواجهة حماسية, بواقع ثلاثة أشواط لشوطين.

وخلال الدور نصف النهائي, تجاوزت النخبة الوطنية عقبة منتخب جزر موريس (3-1), مساء أمس الأربعاء, في حين, فازت نيجيريا على مصر في "المربع الذهبي" بواقع (3-2).

وكان "الخضر" قد تصدروا المجموعة الأولى بعد فوزهم على كل من : زامبيا (5-0), أوغندا (5-0) و مصر (3-2).

من جهته, اكتفى المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام أوغندا في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل, بينما عاد اللقب الى جنوب افريقيا الفائز على أوغندا في النهائي (3-2).

وكانت "الخضريات" قد بلغن المربع الذهبي باحتلالهن للمركز الثاني في المجموعة الأولى وراء جنوب افريقيا.

وسبق للمدير الفني الوطني, محمد آيت بعزيز, قد صرح ل "واج" بأن الهدف من المشاركة في المنافسة القارية هو "التتويج باللقب القاري, وحصد نقاط إضافية للعناصر المتنافسة على تأشيرة التأهل الى الالعاب الأولمبية-2024".

ويضم الفريق الوطني في صفوفه ثنائيين يسعيان الى افتكاك تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس, ويتعلق الأمر بكل من : معمري كسيلة-مدال يوسف صبري (زوجي-ذكور), ومعمري كسيلة-معمري تانينة (زوجي مختلط).

وستكون العناصر الثلاثة : مدال يوسف صبري, معمري كسيلة ومعمري تانينة, معنية بالمشاركة في عدة دورات دولية مفتوحة, بغية انتزاع صدارة الترتيب في قارة افريقيا, وهذا قبل نهاية أبريل 2024, قصد بلوغ المحفل الأولمبي.

وعقب اختتام البطولة القارية, يشارك الثلاثي مدال يوسف صبري, معمري كسيلة ومعمري تانينة, في دورة دولية مفتوحة بكامبالا (أوغندا) من 20 الى 25 من الشهر الحالي, قبل التوجه مع الوفد الجزائري الى غانا للمشاركة في الألعاب الافريقية المقررة منتصف شهر مارس المقبل, و بعدها مباشرة يتوجهون الى فرنسا لخوض دورة دولية بأورليون, قبل التنقل الى سويسرا لحضور دورة دولية أخرى نهاية مارس أيضا.

وحسب المدير الفني فإن الدورات المتتالية ستمنح لاعبينا نقاطا أخرى, تسمح لهم بتحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي".

يذكر أن المنافسة الافريقية انطلقت يوم الأحد, على أن تنتهي يوم 19 فبراير الجاري, وتقسم على مرحلتين, الأولى لمنافسات الفرق والثانية للفردي.

ويشارك في هذه الدورة 80 لاعبا (40 منهم من صنف الإناث), يمثلون ثمانية بلدان ويتعلق الأمر بكل من: مصر (البلد المنظم), الجزائر, نيجيريا, موريس, جنوب افريقيا, الكامرون, زامبيا, و أوغندا.

وتقسم منافسات الفرق الى خمس مباريات: ثلاثة في الفردي, اثنتين في الزوجي, فيما تسمى منافسات الذكور ب "توماس كاب" و الإناث ب "أوبر كاب".

وتشارك الجزائر في البطولة القارية في القاهرة ب 12 رياضيا نصفهم من الاناث بقيادة مدربين وطنيين, اضافة الى مدير المنتخبات الوطنية, كرئيس للوفد.

وفيما يلي الرياضيين الجزائريين المشاركين في البطولة القارية:

- الذكور : معمري كسيلة, مدال يوسف صبري, حامق عادل, بلعربي محمد عبد الرحيم, العرباوي سيف الدين, أوشفون محمد عبد العزيز.

- الاناث: معمري تانينة, منيب سيليا, أوشفون ملاك, مازري ليندة, شيباح يسمينة وبوكساني هالة.

- المدربان : جيتلي حليم احسن (ذكور), نورين معمر سليم (اناث).