بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" : فوز مولودية البيض على وفاق سطيف (3-0)

الجزائر- تغلبت مولودية البيض على وفاق سطيف بنتيجة (3-0), الشوط الأول (2-0), في افتتاح مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى" موبيليس" لكرة القدم, جمعت بينهما اليوم الخميس بالبيض, على أن تتواصل يومي الجمعة والسبت.

و سجل أهداف المباراة كل من بلميلود (10) و بلعربي (د 27) و غنام (د 84 من ضربة جزاء) لصالح مولودية البيض.

و أهدر الفريق المحلي ضربة جزاء أولى في الدقيقة (75) عن طريق نفس اللاعب غنام, بعد لمسة يد من لاعب الوفاق.

بعد هذا اللقاء تلتحق مولودية البيض باتحاد بسكرة مؤقتا في المركز الثامن برصيد 24 نقطة لكل فريق, بينما يقبع الوفاق في المركز الرابع بمجموع 27 نقطة رفقة شباب قسنطينة.

نتيجة جزئية:

الخميس:

مولودية البيض - وفاق سطيف 3-0

-- الجمعة 16 فبراير 2024 :

اتحاد خنشلة - اتحاد الجزائر 30ر15سا

نادي بارادو - شبيبة القبائل 30ر15سا

جمعية الشلف - نجم بن عكنون 45ر16سا

-- السبت 17 فبراير 2024 :

اتحاد سوف - اتحاد بسكرة 30ر15سا

شبيبة الساورة - مولودية وهران 45ر16سا

مولودية الجزائر- شباب قسنطينة 00ر18سا

-- مقابلة نجم مقرة مع شباب بلوزداد مؤجلة إلى وقت لاحق.

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 36 15 شباب بلوزداد 31 16 نادي بارادو 29 16 شباب قسنطينة 27 16

-- وفاق سطيف 27 17

اتحاد الجزائر 26 16 شبيبة القبائل 25 16

8 . اتحاد بسكرة 24 16

--. مولودية البيض 24 17

اتحاد خنشلة 23 16 شبيبة الساورة 22 16 جمعية الشلف 17 16

--. نجم مقرة 17 16

نجم بن عكنون 10 15

-- مولودية وهران 10 16