رابطة أبطال إفريقيا (شباب بلوزداد): "اللقاء مهم لكنه ليس حاسما للتأهل" (باكيتا)

و أوضح باكيتا خلال ندوة صحفية بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية قائلا: "هي مباراة داربي بين فريقين كبيرين. سنلعب بتركيز تام لكسب النقاط, خاصة وأننا نحن من يستقبل. صحيح أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا, إلا أنه ليس حاسما للتأهل للدور ربع النهائي بما أن الفريقين سيلعبان آخر مباراة لهما في مرحلة المجموعات داخل الديار".

و أضاف " إدارة الفريق سارعت الى توفير ظروف ملائمة للتحضير, نستعد للمواجهة منذ ثلاثة أيام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (العاصمة), حيث حضرنا كما ينبغي لهذا الموعد ونحن جاهزون. فالمقابلة ستكون صعبة على الفريقين و ليس على شباب بلوزداد فقط".

و قال أيضا "لدينا استراتيجية للعب المباريات, والتي من خلالها نريد الفوز داخل وخارج الديار ونسعى لزرع هذه الذهنية في نفسية اللاعبين".