رابطة أبطال إفريقيا (شباب بلوزداد): "اللقاء مهم لكنه ليس حاسما للتأهل" (باكيتا)

و أوضح باكيتا خلال ندوة صحفية بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية قائلا: "هي مباراة داربي بين فريقين كبيرين. سنلعب بتركيز تام لكسب النقاط, خاصة وأننا نحن من يستقبل. صحيح أن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا, إلا أنه ليس حاسما للتأهل للدور ربع النهائي بما أن الفريقين سيلعبان آخر مباراة لهما في مرحلة المجموعات داخل الديار".
و أضاف " إدارة الفريق سارعت الى توفير ظروف ملائمة للتحضير, نستعد للمواجهة منذ ثلاثة أيام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (العاصمة), حيث حضرنا كما ينبغي لهذا الموعد ونحن جاهزون. فالمقابلة ستكون صعبة على الفريقين و ليس على شباب بلوزداد فقط".
و قال أيضا "لدينا استراتيجية للعب المباريات, والتي من خلالها نريد الفوز داخل وخارج الديار ونسعى لزرع هذه الذهنية في نفسية اللاعبين".
و فيما يخص قدوم وفد الأهلي المصري إلى الجزائر منقوصا من خدمات عدة لاعبين أساسيين, أكد التقني البرازيلي قائلا "غيابات الأهلي لا تهم كثيرا, لأن اللقاء سيلعب بـ11 لاعبا ضد 11 لاعبا آخرا, فضلا عن امتلاكه لتعداد ثري".
و سيكون الاهلي, حامل اللقب القاري, محروما من خدمات المالي آليو ديانغ و الجنوب الإفريقي بيرسي تاو, و أحمد نبيل المدعو "كوكا" ومحمد ضاوي ووسام أبو علي والحارس الدولي المصري محمد الشناوي, الغائبين كلهم بسبب الإصابة, حيث تم تعويضهم بعناصر من الشبان على شاكلة لاعب الوسط مصطفى أبو الخير, فيما سجل الثنائي رضا سليم وكريم وليد عودتهما الى التشكيلة "الأهلاوية" بعد تعافيهما من الإصابة.
و في سؤال حول سوق الانتقالات التي قام بها شباب بلوزداد, أورد المدرب بأن "الوقت هو الذي يحدد إذا ما كان الميركاتو الشتوي ناجحا أو لا".
و خلال مرحلة الانتقالات الشتوية, اكتفى النادي "البلوزدادي" بإعادة عنصرين الى صفوفه. ويتعلق الأمر بالوسط الدفاعي حسام الدين مريزيق, الذي أعير لستة أشهر إلى نادي فيزيلا البرتغالي (القسم الأول), إضافة الى قلب الدفاع, سفيان بوشار, الذي كان قد انضم لنادي العربي الكويتي في يوليو الماضي.
من جهته, أكد حارس الشباب, ألكسيس قندوز, خلال ذات الندوة, أن مباريات رابطة الابطال تختلف عن لقاءات البطولة, لكن, كما ألح عليه, " التركيز واحد والهدف هو النقاط الثلاث, والعزيمة تحذو جميع اللاعبين في تحقيق ذلك".
و فيما يتعلق بقوة عناصر الأهلي, أضاف قندوز "نحن محترفين ولا نخشى لاعبي الأهلي تماما. كل اللاعبين واعون بالمسؤولية ونطمح الى تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المواجهة".
و كانت هذه المواجهة مقررة ديسمبر الفارط, الا انها تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية بجدة (العربية السعودية), والتي حل فيها ثالثا, إضافة الى تواجد عدة لاعبين من "القلعة الحمراء" مع المنتخب المصري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).
و في ترتيب المجموعة الرابعة, يتواجد الأهلي المصري في الصدارة رفقة يونغ أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط لكل منهما, متقدمين على شباب بلوزداد و ميدياما الغاني صاحبي المرتبة الثالثة بـ4 نقاط.
للتذكير, يتأهل الأولان من المجموعة للدور ربع النهائي.