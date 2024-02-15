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الرابطة الأولى موبيليس: الرابطة تكشف عن برنامج الجولتين ال 18 و 19

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 17:23     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر - كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولتين ال 18 و 19 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، في بيان نشرته يوم الخميس على موقعها الرسمي.

و تنطلق الجولة ال 18 يوم الجمعة 23 فبراير بإجراء مباراتين : اتحاد بسكرة- نجم مقرة و نجم بن عكنون - شبيبة الساورة, على ان تتواصل يوم السبت 24 فبراير.

و ستكون هذه الجولة مبتورة من مقابلتين: شباب بلوزداد- نادي بارادو  و اتحاد الجزائر- وفاق سطيف, بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.

أما الجولة ال 19 فستلعب يومي الجمعة 1 و السبت 2 مارس المقبل حيث ستكون أيضا منقوصة من لقائي اتحاد خنشلة-شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر- شبيبة القبائل لنفس السبب.

و اوضحت الهيئة المسؤولة عن تسيير المنافسة بأن "هذه البرمجة تأخذ بعين الاعتبار توفر الملاعب و أيضا تطبيق رزنامة سلسة".

 

فيما يلي برنامج الجولتين ال 18 و 19:

 

الجمعة 23 فبراير:

 

اتحاد بسكرة - نجم مقرة

نجم بن عكنون - شبيبة الساورة

 

السبت 24 فبراير:

 

شبيبة القبائل - اتحاد خنشلة

مولودية البيض - مولودية الجزائر

شباب قسنطينة - جمعية الشلف

مولودية وهران - اتحاد سوف

 

مباريات مؤجلة:

 

شباب بلوزداد - نادي بارادو

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف

 

الجولة الـ 19:

 

الجمعة 1 مارس:

 

نادي بارادو - اتحاد بسكرة

نجم مقرة - مولوية وهران

اتحاد سوف - نجم بن عكنون

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

 

السبت 2 مارس:

 

جمعية الشلف - مولودية البيض

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

 

مباريات مؤجلة:

 

اتحاد خنشلة - شباب بلوزداد

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل.

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الرابطة الأولى موبيليس: الرابطة تكشف عن برنامج الجولتين ال 18 و 19
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 17:23     الفئـة : رياضــة   شارك

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