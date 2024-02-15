الرابطة الأولى موبيليس: الرابطة تكشف عن برنامج الجولتين ال 18 و 19

و تنطلق الجولة ال 18 يوم الجمعة 23 فبراير بإجراء مباراتين : اتحاد بسكرة- نجم مقرة و نجم بن عكنون - شبيبة الساورة, على ان تتواصل يوم السبت 24 فبراير.
و ستكون هذه الجولة مبتورة من مقابلتين: شباب بلوزداد- نادي بارادو و اتحاد الجزائر- وفاق سطيف, بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في المنافسات الإفريقية للأندية.
أما الجولة ال 19 فستلعب يومي الجمعة 1 و السبت 2 مارس المقبل حيث ستكون أيضا منقوصة من لقائي اتحاد خنشلة-شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر- شبيبة القبائل لنفس السبب.
و اوضحت الهيئة المسؤولة عن تسيير المنافسة بأن "هذه البرمجة تأخذ بعين الاعتبار توفر الملاعب و أيضا تطبيق رزنامة سلسة".
فيما يلي برنامج الجولتين ال 18 و 19:
الجمعة 23 فبراير:
اتحاد بسكرة - نجم مقرة
نجم بن عكنون - شبيبة الساورة
السبت 24 فبراير:
شبيبة القبائل - اتحاد خنشلة
مولودية البيض - مولودية الجزائر
شباب قسنطينة - جمعية الشلف
مولودية وهران - اتحاد سوف
مباريات مؤجلة:
شباب بلوزداد - نادي بارادو
اتحاد الجزائر - وفاق سطيف
الجولة الـ 19:
الجمعة 1 مارس:
نادي بارادو - اتحاد بسكرة
نجم مقرة - مولوية وهران
اتحاد سوف - نجم بن عكنون
شبيبة الساورة - شباب قسنطينة
السبت 2 مارس:
جمعية الشلف - مولودية البيض
وفاق سطيف - مولودية الجزائر
مباريات مؤجلة:
اتحاد خنشلة - شباب بلوزداد
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل.