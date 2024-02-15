اليوم الدولي للرياضات العسكرية: مشاركة واسعة في الإنطلاق الرسمي بالأكاديمية العسكرية لشرشال

تيبازة - شهدت فعاليات اليوم الوطني للعدو المنظم احتفاء بالذكرى ال 76 لتأسيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية الذي أعطيت الإشارة الرسمية لإنطلاقه اليوم الخميس من الاكاديمية العسكرية لشرشال (تيبازة) الرئيس الراحل هواري بومدين، مشاركة واسعة للعدائيين في ظروف تنظيمية محكمة.

وجرت طبعة 2024 التي أشرف على افتتاحها الرسمي قائد الاكاديمية العسكرية لشرشال، اللواء سالمي باشا، بحضور رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال و التحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي، العميد عبد الحق جابو، على ميدان غابي يمتد على 8000 متر بالنسبة لفئة الذكور، فيما خصص ميدان بطول 4000 متر بالنسبة للإناث، حسب المنظمين.

وسجل خلال هذا السباق الذي أقيم في نفس اليوم عبر جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي عبر الوطن مشاركة تعداد الاكاديمية العسكرية لشرشال من طلبة و افراد عاملين من مختلف الرتب و الفئات العمرية و أساتذة حيث فاق عدد المشاركين 5000 عداء منهم قرابة 500 من فئة الاناث.

وبالمناسبة، أكد قائد الاكاديمية اللواء سالمي باشا على أن "النشاط الرياضي و التحضير البدني يعتبر من بين أبرز مقومات نجاح أي فرد عسكري"، مبرزا أن المجلس الدولي للرياضة العسكرية يصبو من خلال هذه المنافسة التي تنظم سنويا تحت شعار "الصداقة عبر الرياضة" إلى تشجيع المنافسة الرياضية و التربية البدنية بين افراد القوات المسلحة لمختلف دول العالم، أعضاء هذه الهيئة التي انضمت لها الجزائر سنة 1963 باعتبار الرياضة احد وسائل تعزيز السلام العالمي.

وأبرز في هذا السياق "العناية الخاصة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للنشاط الرياضي لارتباطها الوثيق بالجاهزية القتالية" مشيرا إلى مختلف مظاهر تلك الرعاية التي توفرها قيادة الجيش من خلال انجاز العديد من الهياكل المطابقة للمعايير الدولية.

ومن جهته، حث رئيس مصلحة النشاطات الرياضية بدائرة التحضير و الاستعمال بأركان الجيش الوطني الشعبي، العميد عبد الحق جابو، المشاركين على ضرورة إيلاء النشاط الرياضي أهمية خاصة في حياتهم، مبرزا حرص القيادة العليا للجيش على تفعيل وتدعيم النشاط الرياضي من خلال توفير جميع الظروف المناسبة و تنظيم عديد التظاهرات الرياضية في شتى الاختصاصات.

وقال العميد عبد الحق جابو أن تظاهرة اليوم تشهد مشاركة واسعة عبر جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي أي بما فيها قيادات القوات و النواحي العسكرية و الوحدات و الهياكل التكوينية و الإدارية حيث تشمل جميع فئات مستخدمي الجيش الوطني الشعبي و من كلا الجنسين.

واختتمت التظاهرة التي تنظم كل سنة بمختلف أرجاء العالم بمناسبة تأسيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية سنة 1948، بتوزيع الجوائز و الميداليات على المتوجين بالمراتب الثلاثة الأولى تشجيعا لهم على النتائج الإيجابية المحققة.