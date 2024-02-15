البطولة الافريقية لكرة الريشة (أكابر): المنتخب الجزائري للذكور يبلغ النهائي والإناث يكتفين بالبرونز

القاهرة - تأهل المنتخب الجزائري (رجال) لكرة الريشة (بادمينتون) الى نهائي البطولة الافريقية الجارية بالقاهرة (مصر)، عقب فوزه في لقاء نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء على نظيره من جزر موريس بثلاثة أشواط لشوط مقابل واحد.

وبهذا سيواجه زملاء يوسف صبري مدال، في النهائي المقرر يوم غد الخميس، المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر، الجارية حاليا بين منتخب مصر بنظيره من نيجيريا.

وكان "الخضر" قد تصدروا المجموعة الأولى بعد فوزهم على كل من : زامبيا (5-0)، أوغندا (5-0) و مصر (3-2).

من جهته، اكتفى المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام أوغندا في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي نصف النهائي الآخر للسيدات، تغلب منتخب جنوب افريقيا على نيجيريا (3-2)، اليوم الأربعاء ايضا، ليضرب موعدا مع أوغندا، في النهائي المبرمج يوم غد الخميس على (00ر14 بتوقيت الجزائر).

وكانت "الخضريات" قد بلغن المربع الذهبي باحتلالهن للمركز الثاني في المجموعة الأولى وراء جنوب افريقيا.

وسبق للمدير الفني الوطني، محمد آيت بعزيز، قد صرح ل /واج أن الهدف من المشاركة في المنافسة القارية هو "التتويج باللقب القاري، وحصد نقاط إضافية للعناصر المتنافسة على تأشيرة التأهل الى الالعاب الأولمبية-2024".

ويضم الفريق الوطني في صفوفه ثنائيين يسعيان الى افتكاك تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس الفرنسية، ويتعلق الأمر بكل من : معمري كسيلة-مدال يوسف صبري (زوجي-ذكور)، ومعمري كسيلة-معمري تانينة (زوجي مختلط).

وستكون العناصر الثلاثة : مدال يوسف صبري، معمري كسيلة ومعمري تانينة، معنية بالمشاركة في عدة دورات دولية مفتوحة، بغية انتزاع صدارة الترتيب في قارة افريقيا، وهذا قبل نهاية أبريل 2024، قصد بلوغ المحفل الأولمبي.

وعقب اختتام البطولة القارية، يشارك الثلاثي مدال يوسف صبري، معمري كسيلة ومعمري تانينة، في دورة دولية مفتوحة بكامبالا (أوغندا) من 20 الى 25 من الشهر الحالي، قبل التوجه مع الوفد الجزائري الى غانا للمشاركة في الألعاب الافريقية المقررة منتصف شهر مارس المقبل، و بعدها مباشرة يتوجهون إلى فرنسا لخوض دورة دولية بأورليون، قبل التنقل الى سويسرا لحضور دورة دولية أخرى نهاية مارس أيضا.

وحسب المدير الفني فإن الدورات المتتالية ستمنح لاعبينا نقاطا أخرى، تسمح لهم بتحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي".

يذكر أن المنافسة الافريقية انطلقت يوم الأحد، على أن تنتهي يوم 19 فبراير الجاري، وتقسم على مرحلتين، الأولى لمنافسات الفرق والثانية للفردي. ويشارك في هذه الدورة 80 لاعبا (40 منهم من صنف الإناث)، يمثلون ثمانية بلدان ويتعلق الأمر بكل من: مصر (البلد المنظم)، الجزائر، نيجيريا، موريس، جنوب افريقيا، الكامرون، زامبيا، و أوغندا.

وتقسم منافسات الفرق الى خمس مباريات: ثلاثة في الفردي، اثنتين في الزوجي، فيما تسمى منافسات الذكور بـ"توماس كاب" و الإناث بـ"أوبر كاب".

وتشارك الجزائر في البطولة القارية في القاهرة ب 12 رياضيا نصفهم من الإناث بقيادة مدربين وطنيين، اضافة الى مدير المنتخبات الوطنية، كرئيس للوفد.

وفيما يلي الرياضيين الجزائريين المشاركين في البطولة القارية:

- الذكور : معمري كسيلة، مدال يوسف صبري، حامق عادل، بلعربي محمد عبد الرحيم، العرباوي سيف الدين، أوشفون محمد عبد العزيز.

- الاناث: معمري تانينة، منيب سيليا، أوشفون ملاك، مازري ليندة، شيباح يسمينة وبوكساني هالة.

- المدربان : جيتلي حليم احسن (ذكور)، نورين معمر سليم (إناث).