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الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" للدراجات: فوز عبد الله بن يوسف (مولودية الجزائر) و وسيم بن كثير (تونس) بالسباق على الطريق "قسنطينة -سكيكدة"

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 08:27     الفئـة : رياضــة

قسنطينة - فاز يوم الأربعاء كل من عبد الله بن يوسف (نادي مولودية الجزائر) و وسيم بن كثير (المنتخب التونسي) بالسباق على الطريق "قسنطينة- سكيكدة" لدى فئتي الأكابر و الأواسط للجائزة الكبرى "ديدوش مراد" للدراجات بقسنطينة.

ففي فئة الأكابر كانت المراتب الثلاث الأولى في إطار هذا السباق الذي يمثل المرحلة الثانية من هذه التظاهرة الرياضية بعد السباق ضد الساعة  الذي جرى أمس الثلاثاء على مسار مغلق ببلدية ديدوش مراد من نصيب كل من عبد الله بن يوسف (نادي مولودية الجزائر) و أشرف أملال (نادي خميس الخشنة-بومرداس) و كذا زين الدين كرار (نادي براقي-الجزائر العاصمة).

فيما عادت المراكز الثلاث الأولى لدى الأواسط لكل من وسيم بن كثير (المنتخب التونسي) و هشام تامازولت (مولودية الجزائر) و محمد أيمن حمزة (نادي دالي ابراهيم-الجزائر العاصمة) على التوالي.

وفي تصريح ل/وأج أفاد رئيس رابطة قسنطينة للدراجات الهوائية، ياسين لافالة بأن تحدي السباق على الطريق الذي تم تنظيمه على مسافة 128 كلم يتمثل في قطع مسار يمتد من بلدية ديدوش مراد مرورا ببلدية زيغود يوسف (قسنطينة) و مناطق الكنتور و التوميات و صالح بوالشعور، رمضان جمال، الحدائق (سكيكدة) و العودة عبر مجاز الدشيش، سيدي مزغيش، تمالوس، عين بوزيان، زيغود يوسف، وصولا إلى ديدوش مراد.

وأبرز نفس المسؤول أن نجاح هذه المرحلة الثانية هو ثمرة الجهود الذي قامت بها رابطة الدراجات الهوائية بقسنطينة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الاختصاص الرياضي و كذا السلطات المحلية و المصالح الأمنية بالولاية.

تجدر الإشارة إلى أن الجائزة الكبرى "الشهيد ديدوش مراد", انطلقت بالمرحلة الأولى (سباق ضد الساعة) أمس الثلاثاء لدى فئتي الأواسط والأكابر بمشاركة 94 دراجا يمثلون مختلف الاندية الوطنية وكذا دراجي منتخب تونس.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" للدراجات: فوز عبد الله بن يوسف (مولودية الجزائر) و وسيم بن كثير (تونس) بالسباق على الطريق "قسنطينة -سكيكدة"
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 08:27     الفئـة : رياضــة   شارك

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