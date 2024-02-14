بارا-جيدو/الألعاب البرالمبية-2024: الجزائر حاضرة بخمسة مصارعين في الجائزة الكبرى لهايدلبرغ بألمانيا

الجزائر - يتواجد خمسة مصارعين من المنتخب الوطني الجزائري للبارا-جيدو بألمانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى لمدينة هايدلبرغ المقررة يومي 17 و 18 فبراير الجاري، إحدى آخر الدورات التأهيلية للألعاب البارالمبية باريس-2024، حسبما علم يوم الأربعاء من الإتحادية الجزائرية لذوي الإحتياجات الخاصة.

و يتعلق الامر بكل من: إسحاق قريشي وعبد القادر بوعامر (أقل من 60 كلغ/تصنيف ج1) و إسحاق ولد قويدر (أقل من 60كلغ/ج2) ونبيل سي ناصر (أقل من 73كلغ/ج1) وعبدالرحمان شتوان (أكثر من 90كغ/ج1).

و يستهل المصارعون الخمسة موعد ألمانيا بأهداف وحظوظ متباينة بالنظر إلى وضعيتهم في الترتيب البرالمبي الحالي الذي يبقى ولد قودير الوحيد الذي يتواجد في وضعية جيدة, حيث يحتل الصف الثامن بمجموع 780 نقطة, المرادف لتأهل مؤكد للبرالمبياد, لكن شريطة التأكيد ذلك وإضافة نقاط أخرى من شأنها أن تدعم حظوظه في التأهل وهو قادر على ذلك, حيث سبق له أن تواجد في المركز البرالمبي التأهيلي الرابع في فترة من فترات الترتيب البرالمبي للجمعية الرياضية الدولية لناقصي البصر.

و يسطر على فئة وزن وصنف ولد قويدر المصارع الأوزبكي كيمران نوريلاييف (الاول) و الجيورجي نيكري مغرييناشفيلي والبرازيلي دا سيلفا تييغو.

كما يتنافس مصارعون آخرون على بطاقات تأهيلية إلى موعد باريس على شاكلة الاوكراني دافيد خورافا والامريكي رولان هاوثورن والاسباني غافيان لورونزو و الاوزباكستاني شيرزود ناموزوف.

بدوره, يحتل الجزائري شتوان الصف الـ15 في الترتيب البرالمبي الجديد في زنه وصنفه بمجموع متواضع (212 نقطة) وهو ما يجبره على تحقيق نتائج قوية في موعد ألمانيا إذا ما أراد التقدم في الترتيب نحو التأهل. فالبطاقات المؤهلة إلى باريس ستكون ثمينة جدا في مجموعته التي تضم رياضيين أقوياء على شاكلة الأذربيجاني الهام زاكييف والهولندي نيغت دانييل والفرنسي غراندي جازون والبرازيلي ويليانس دي آروخو.

و في المرتبة الثالثة بالنسبة للمصارعين الجزائريين الذين يملكون حظوظا في التأهل إلى الموعد البرالمبي, يتواجد الرياضي عبدالقادر بوعمار الذي حقق في آخر مشاركة له في المنافسات المعنية بالتأهل, ميدالية فضية في الجائزة لمدينة طوكيو الكبرى في ديسمبر المنصرم)، وهي أيضا إحدى المراحل التأهيلية للدورة البرالمبية.

و قد ارتقى بوعمار بفضل هذا الانجاز إلى الصف الـ13 في الترتيب البرالمبي برصيد 306نقطة, قبل موعد ألمانيا حيث يتعين عليه تأكيد نتيجته أمام منافسين يعرفهم جيدا على سبيل المثال الأوروغوياني بورخيس هنري الذي انهزم أمامه في النهائي وشوكوروف سوخروب والبرتغالي فييرا ميغيل والبريطاني دارين هاريس و بارمار كابيل (الهند) وكنجسوك فيتون (تايلاند).

أما فيما يخص المصارعان الجزائريان الآخران المشاركين في الجائزة الكبرى لهايدلبرغ بألمانيا, وهما على التوالي أسحاق قريشي (أقل من 60كغ/ج1) ونبيل سي ناصر (أقل من 73كغ/ج1), فسيتعين عليهما العمل بشق الانفس لتفادي اقصائهما السريع في المنافسة كما حدث لهما في دورة طوكيو. فالمصارع قريشي (مرتبة 36 ن)برصد 6 نقاط فقط كان قد أقصي في الدور الثاني أمام الفرنسي ألميندو رودريغيز, بينما توقف مشوار زميله سي ناصر مرتبة 37 بنفس الرصيد من النقاط, أمام الجنوب إفريقي لاماني نديبو.

للتذكير أن التأهيليات البرالمبية لموعد باريس انطلقت يوم الفاتح من سبتمبر 2022 (قبل عامين من موعد الحدث) وستتواصل إلى غاية 24 يونيو المقبل. أكثر من 450 مصارع ومصارعة مدرجين في الترتيب العالمي للهيأة الدولية يتنافسون على 148 تأشيرة. غير أن المشاركة النسوية تبقى قليلة بالرغم من التطور الملحوظ في مجال الممارسة.

و فيما يلي برنامج المصارعين الجزائريين في الجائزة الكبرى لهايدلبرغ بألمانيا:

السبت 17 فبراير 2024:

أقل من 60كغ/ج1 : قريشي اسحاق وعبدالقادر بوعامر

أقل من 60كغ/ج2 : اسحاق ولد قويدر

أقل من 73كغ/ج1 : نبيل سي ناصر

الاحد 18 فبراير 2024:

أكثر من 90كغ/ج1 : عبدالرحمان شتوان.