دراجات/طواف رواندا 2024: الجزائر حاضرة بخمسة دراجين

بالإضافة للدراج لعقاب, يشارك في الطواف كل من حمزة عماري, شركي صلاح الدين الأيوبي, أيوب سهير و أشرف فرحات, تحت قيادة المدرب الوطني خليل تمنارت.
و حسب نفس المصدر يتكون الطاقم الفني من الميكانيكي كمال بن قنيف و المعالج عبد الرحمن بورزة.
و سيتنقل الوفد الجزائري إلى رواندا مرورا بالدوحة, عصر يوم غد الخميس (15 فبراير), حيث سيكون دراج جزائري سادس, أيوب فركوس, حاضرا في طواف رواندا -2024 بألوان الاتحاد الدولي للدراجات.
بالإضافة للجزائر, تشارك خمسة منتخبات وطنية أخرى في هذه المنافسة و هي: رواندا, إثيوبيا, جنوب إفريقيا, إيريتريا و موريس.