دراجات/طواف رواندا 2024: الجزائر حاضرة بخمسة دراجين

الجزائر- سيمثل خمسة دراجين من بينهم المخضرم عز الدين لعقاب، الجزائر في طواف رواندا 2024، المقرر من 18 إلى 25 فبراير الجاري، حسبما علمت (وأج) يوم الأربعاء، لدى الإتحادية الجزائرية للدراجات.

بالإضافة للدراج لعقاب, يشارك في الطواف كل من حمزة عماري, شركي صلاح الدين الأيوبي, أيوب سهير و أشرف فرحات, تحت قيادة المدرب الوطني خليل تمنارت.

و حسب نفس المصدر يتكون الطاقم الفني من الميكانيكي كمال بن قنيف و المعالج عبد الرحمن بورزة.

و سيتنقل الوفد الجزائري إلى رواندا مرورا بالدوحة, عصر يوم غد الخميس (15 فبراير), حيث سيكون دراج جزائري سادس, أيوب فركوس, حاضرا في طواف رواندا -2024 بألوان الاتحاد الدولي للدراجات.

بالإضافة للجزائر, تشارك خمسة منتخبات وطنية أخرى في هذه المنافسة و هي: رواندا, إثيوبيا, جنوب إفريقيا, إيريتريا و موريس.