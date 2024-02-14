الرابطة الثانية: مباريات قوية مع عودة المنافسة إلى الواجهة

الجزائر - تعود بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة الى الواجهة يوم الجمعة، بعد توقف لمدة ثلاثة أسابيع بسبب مرحلة الانتقالات الشتوية، بإجراء الجولة 16 التي تقترح مباريات قوية وواعدة، يتقدمها لقاء القمة بين رائد مجموعة وسط شرق، أولمبي آقبو أمام الضيف شباب باتنة، فضلا عن تنقل متصدر مجموعة وسط غرب، رائد القبة الى المشرية لملاقاة الشباب المحلي.

ويدخل رائد القبة (34 نقطة) مرحلة الإياب وهو منتشي بلقب "البطل الشتوي" لمرحلة الذهاب، حيث سيحط الرحال عند شباب المشرية (م.12، 15ن)، في مباراة يطمح كلفريق الخروج منها مظفرا. فبالنسبة للرائد سيسعى الى توسيع الفارق عن ملاحقيه، اما الشباب فيريد هو الآخر تحسين مركزه في الترتيب العام والابتعاد عن الخطر.

ويستضيف الملاحق، ترجي مستغانم (32 ن) فريق مستقبل واد سلي (م.8، 18 ن) في الوقت الذي يتنقل فيه غالي معسكر (م.3، 27 ن) الى أحد الفرق الصعبة المنال علىأرضها، وداد بوفاريك الذي يتقاسم الصف الثامن مع واد سلي.

ومفعومان بنتائجهما الجيدة قبل انتهاء مرحلة الذهاب، يواجه صاحبا المركز الرابع: نجم القليعة وشباب تيموشنت (26 ن)، ناديين مهددين بالنزول وهما أولمبي المدية(م.15، 11 ن) ونصر حسين داي (م.14، 14ن). وإذا كان النجم سيلعب على أرضه، فإن الشباب سيحل ضيفا على "النصرية" بالعاصمة وهو ما قد يصعب من مأموريته.

وفي وسط الترتيب، يلتقي فريقان يتقاسمان الصف السادس وهما صفاء خميس مليانة وضيفه وداد مستغانم (26 ن)، في مقابلة متكافئة الحظوظ، ولكليهما نية في الفوز للاقتراب من كوكبة المقدمة.

وتعرض هذه الجولة الـ16 مباريات أخرى لا تقل أهمية عن البقية، كونها تجمع بين الفرق المهددة بالسقوط، حيث تلتقي شبيبة تيارت بشباب غير العبادلة، وأمل الاربعاء بجمعية وهران.

-- مجموعة وسط-شرق : أولمبي آقبو في امتحان صعب أمام شباب باتنة --

وفي مجموعة وسط شرق، سيكون المتصدر أولمبي آقبو (38 ن) أمام امتحان صعب عندما يستضيف أحد ملاحقيه، شباب باتنة (الصف 3، 29 ن)، في الوقت الذي يستقبل فيه صاحب المركز الثاني مولودية باتنة (31 ن) تشكيلة اتحاد ورقلة (الصف 10، 17 ن) التي تسجل نتائجا متذبذبة في البطولة.

شباب برج منايل (المرتبة 4، 27 ن)، الذي حقق نهاية مرحلة ذهاب جيدة، يسعى هو الآخر الى تأكيد صحوته عندما ينزل ضيفا على جمعية الخروب (م. 9، 18ن)، في وقتتريد فيه مولودية قسنطينة مباغتة اتحاد خميس الخشنة (الصف 7، 20 ن).

كما تسجل هذه الجولة مباريات بين "متناقضين"، حيث يستضيف فريق اتحاد الحراش (المرتبة 12، 14ن) المهدد بـ"شبح" النزول، نجم التلاغمة (الصف 8، 19ن) الساعي إلى الاقتراب من كوكبة المقدمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمقابلة هلال شلغوم العيد (م8، 19 ن) باتحاد عنابة (م14، 13ن).

أما في مؤخرة الترتيب، فتلتقي جمعية عين مليلة (م12، 14ن) بمولودية العلمة (المرتبة 16، 10ن)، فيما يلتقي وفاق سور الغزلان (م14، 13ن) بأولمبي المقرن (م10، 17ن) في موعدين، الخطأ فيهما غير مسموح البتة على أي طرف.