الرابطة الاولى: مولودية الجزائر- شباب قسنطينة قمة الجولة

الجزائر - ستتسم الجولة ال17 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم "موبيليس"، المقررة مقابلاتها أيام الخميس والجمعة والسبت، بمقابلة القمة التي تجمع يوم السبت بملعب 5 جويلية (الجزائر)، بين الرائد مولودية الجزائر وشباب قسنطينة (م. 4 برصيد 27 نقطة)، في الوقت الذي سيسعى فيه نادي بارادو الى المواصلة على نفس الديناميكية عند استقباله لضيفه شبيبة القبائل في مباراة لن تخلو هي الاخرى من الاثارة والتشويق.

وسيلاقي عميد الاندية الجزائرية المنفرد في الصدارة بمجموع (36 نقطة)، شباب قسنطينة بنية اكيدة في تعميق الفارق على ملاحقيه المباشرين و من ثم دعم حظوظه اكثر في الاقتراب من تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ سنة 14 سنة (2010).

وفي حالة الفوز على شباب قسنطينة (م.4 ب27 نقطة)، سيكون الفريق العاصمي قد نجح في التوقيع على الفوز الرابع له على التوالي في جميع المنافسات ما ينم عن المستوى الجيد الذي ابان عليه الفريق كمجموعة طيل مرحلة الذهاب وقبل الشطر الثاني من البطولة.

والأكيد ان شباب قسنطينة المدعوم معنويا بالفوز الاخير بميدانه امام مولودية البيض (2-1)، لن يتنقل الى العاصمة في ثوب الضحية، وسيسعى جاهدا الى العودة بنتيجة جيدة والبحث عن الفوز ليس إلا، لتأكيد عودته بالزاد الكامل امام اتحاد الجزائر حينما فاو عليه 2-1 بملعب 5 جويلية.

بدوره، سيسعى نادي بارادو (المركز الثالث ب29 نقطة) والمدعوم معنويا بالفوز العريض امام اتحاد الجزائر ب(5-1) الاسبوع المنصرم، الى مواصلة المشوار على نفس الديناميكية، عند استقباله للضيف شبيبة القبائل (م.7 ب25 نقطة)، في مواجهة تبدو معطياتها -منطقيا- في مصلحة ابناء الاكاديمية المتواجدين في الوقت الحالي في منحنى تصاعدي.

وفي حالة فوز نادي بارادو بنقاط المقابلة، سيتمكن من الانفراد مؤقتا بالوصافة، فيما سيحاول فريق شبيبة القبائل بقيادة مدربه عز الدين آيت جودي، العودة بنتيجة ايجابية من سفرية العاصمة من خلال السعي لتسجيل فوزه الثالث على التوالي.

أما فريق وفاق سطيف (م. 4ع ب27 نقطة)، فسيتنقل رفقة مدربه الجديد، التونسي عمار السويح الى البيض في مواجهة صعبة أمام المولودية المحلية صاحبة المركز ال11 ب21 نقطة).

ورغم الغياب المحتمل لبعض لاعبيه الاساسيين بسبب الاصابة، سيحرص الوفاق السطايفي على اضافة نتيجة ايجابية لمشواره، لتأكيد المنحنى التصاعدي المواجد فيه (باعتبار انه حقق ثلاث انتصارات متتالية) ومن ثم الاقتراب أكثر من كوكبة المقدمة. غير أن المهمة لا تبدو يسيرة امام اصحاب الارض المعروفين بصلابتهم داخل قواعدهم بدليل تحقيقهم لمجموع 16 نقطة من بين ال21 الممكنة.

-- اتحاد الجزائر المجروح في كبريائه.. مطالب بالتدارك --

بالمقابل، فريق اتحاد الجزائر (م. 6 بـ26 نقطة) المجروح في كبريائه، بعد الهزيمة العريضة امام نادي بارادو، سيكون مطالبا بتصحيح صورته عند تنقله إلى شرق البلاد لملاقاة اتحاد خنشلة (م. 9 ب23 نقطة) المنهزم هو الآخر في الجولة الماضية امام وفاق سطيف ب(1-0).

ويعي زملاء الحارس بن بوط جيدا أن الخطأ ممنوع عند نزولهم ضيوفا على اتحاد خنشلة الباحث هو الآخر عن تحقيق الاستدراك الذي لن يتأتى بالفوز للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

وعلى مستوى مؤخرة الترتيب، سيتحدى فريق جمعية الشلف (م.12 ب17 نقطة)، منافسا مباشرا في الصراع من اجل البقاء، وهو فريق نجم بن عكنون (م. 14 ب10 نقاط) في مقابلة "بست نقاط"، ستكون عواقبها وخيمة على الفريق المنهزم فيها.

ولا تصب معطيات هذه المواجهة في مصلحة فريق نجم بن عكنون باعتبار ان قراءة بسيطة في الاحصائيات توضح ان ابناء المدرب بلال دزيري لم يتمكنوا سوى من الحصول على 4 نقاط فقط من بين ال24 الممكنة خارج القواعد.

أما متذيل ترتيب بطولة المحترف الاول، فريق اتحاد سوف (م. 16 ب4 نقاط)، فسيكون مجبرا على الظفر بنقاط المقابلة التي تجمعه باتحاد بسكرة (م. 8 ب24 نقطة)، في الوقت الذي سيرحل الفريق الاول المهدد بالسقوط، مولودية وهران (المركز ال14 ب10 نقاط) إلى الجنوب الجزائري في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام شبيبة الساورة (م. 10 ب22 نقطة).

وتجدر الاشارة في الاخير، ان الجولة الـ17 ستكون منقوصة من مقابلة نجم مقرة-شباب بلوزداد، المؤجلة الى وقت لاحقا، بسبب مشاركة شباب بلوزداد في منافسة رابطة الابطال الافريقية التي سيواجه فيها يوم الجمعة نادي الأهلي المصري بملعب 5 جويلية الاولمبي بداية من الساعة الثامنة مساءا (00ر20سا).