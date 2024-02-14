ريغبي بـ15 لاعبا / تنصيف الاتحاد الدولي: المنتخب الجزائري يرتقي للمركز الـ70 عالميا

الجزائر - ارتقى المنتخب الجزائري للريغبي بـ15 لاعبا إلى المركز الـ70 في التصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي للريغبي، وذلك بفضل الفوز المحقق مؤخرا أمام منتخب السنغال (26-12)، في مقابلة ودية تحضيرية تحسبا لكأس أمم إفريقيا-2024 المقررة شهر يوليو القادم بأوغندا.

وبفضل هذا الانتصار، كسب المنتخب الوطني الجزائري، المشكل من لاعبين ينشطون في غالبيتهم في البطولة الفرنسية بمختلف درجاتها، خمس مراتب كاملة (95ر37 نقطة)، خلال التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للريغبي أول أمس الاحد.

وبتواجدها في المركز الـ70 عالميا للاتحاد الدولي للريغبي، تحتل الجزائر الصف الـ13 في القارة الإفريقية والرابع عربيا.

بالمقابل، يحتل المنتخب السنغالي الصف الـ61 عالميا و العاشر في القارة السمراء، بينما يتصدر منتخب جنوب إفريقيا "العملاق" المتوج بكأس العالم-2023، التصنيف العالمي والإفريقي.

وفي تصريح لــوأج قال رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، أن " التشكيلة الوطنية أبلت البلاء الحسن ضد السنغال، خاصة وأن الناخب الوطني، السنغالي عصمان ماني قد "أقحم العديد من اللاعبين الشبان من أجل المعاينة في سبيل تدعيم صفوف المنتخب مستقبلا. أحرز منتخبنا فوزا مهمها سمح له بتحسين مركزه في التصنيف الدولي. ناهيك على أنها مقابلة إعدادية جيدة للعناصر الوطنية تحسبا لكأس أمم إفريقيا المقبلة".

ويسعى الناخب الوطني إلى ضخ دماء جديدة في الفريق الوطني للريغبي بـ15 لاعبا، في سبيل تحقيق نتائج أفضل، لا سيما عقب احتلال الجزائر المركز الثالث في النسخة السابقة وتضييع حلم التأهل إلى مونديال فرنسا-2023. وتجسد ذلك من خلال مواجهة السنغال الودية التي تميزت بغياب 11 لاعبا أساسيا، مما أتاح الفرصة لعدة عناصر شباب جدد للوقوف على إمكانياتهم، والذين أبلوا البلاء الحسن حسب الهيئة الفيدرالية، على غرار سمير بوعودة و هيثم مسكود.

وبخصوص تحضيرات التشكيلة الوطنية للكأس الإفريقية التي يطمح "للتويج بلقبها"، أوضح بن حسان قائلا "نحن في إطار الانتهاء من البرنامج التحضيري للمنتخب تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بأوغندا والتي سنحاول التتويج بها.

سنبرمج تربصا تحضيريا سواء بالجزائر أو بفرنسا أو التنقل قبل أسبوع إلى الأراضي الأوغندية للتأقلم مع الأجواء هناك و الإعداد الجيد، خاصة وأنه بلد يمتاز بالارتفاع عن سطح البحر ولهذا علينا أن نكون جاهزين".

للتذكير، أهدر الفريق الوطني الجزائري بـ15 لاعبا، بقيادة المدرب السنغالي عصمان ماني، فرصة تحقيق تأهل تاريخي إلى نهائيات كأس العالم بفرنسا-2023 التي جرت من 8 سبتمبر الى 29 أكتوبر (توج بلقبها منتخب جنوب إفريقيا)، بعدما اكتفى "الخضر" بالصف الثالث في كأس أمم إفريقيا-2022 (يوليو)، فيما عادت تأشيرة المونديال إلى منتخب ناميبيا، المتوج باللقب القاري.