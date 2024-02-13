دراجات/الجائزة الكبرى "ديدوش مراد": نجيب عسال وعبد الحميد شرحبيل يفوزان بالسباق ضد الساعة

قسنطينة - توج نجيب عسال (الاتحادية الجزائرية للدراجات) و عبد الحميد شرحبيل (نادي القنطرة-بسكرة) بتحدي السباق ضد الساعة, على التوالي, لدى الأكابر و الأواسط, اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجائزة الكبرى "ديدوش مراد" لسباق الدراجات التي انطلقت بقسنطنية.

و تمكن الدراج، نجيب عسال لدى فئة الأكابر من كسب تحدي الطواف بمسار السباق في أقل وقت مقارنة بمنافسيه (20 د و 26 ثانية), متبوعا بأسامة شبولاوي (نادي غرداية) و ماهر حبوريا (منتخب تونس).

بدوره، ظفر الدراج عبد الحميد شرحبيل (نادي القنطرة-بسكرة) بالمرتبة الأولى لتحدي السباق ضد الساعة بصعوبة و بفارق بعض الثواني عن ملاحقه المباشر بعدما السباق في وقت قدره 21 د و 46 ثانية, متقدما على أمين حمزاوي (نادي بئر توتة-الجزائر العاصمة) وعلي بوعسلة (نادي القل-سكيكدة).

و في تصريح ل/وأج على هامش هذه المنافسة، أفاد رئيس رابطة الدراجات الهوائية بقسنطينة، ياسين لافالة، أنه "تم توفير كل الظروف التنظيمية اللازمة لاسيما تلك المتعلقة بالاستقبال، الإيواء و الإطعام و ذلك بشهادة المشاركين".

و أضاف بأنه "تم اختيار بعناية مسار السباق الذي يتواجد في منطقة مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة على مستوى طريق تم تعبيده مؤخرا، حيث يتميز هذا المسار بتنوع المسالك بين مرتفعات على مسافة تقارب 2 كلم و كذا منحدرات و منعرجات صعبة وهو ما يناسب متطلبات المدربين الذين يسعون إلى وضع الدراجين في ظروف تنافسية صعبة بغية التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، على غرار بطولة إفريقيا (شهر مارس المقبل) و تأهيليات الألعاب الأولمبية (شهر يوليو المقبل)".

للإشارة أن الجائزة الكبرى "الشهيد ديدوش مراد", انطلقت بالمرحلة الأولى (تحدي السباق ضد الساعة) اليوم الثلاثاء لدى فئتي الأواسط والأكابر بمشاركة 94 دراجا يمثلون مختلف النوادي الوطنية وكذا دراجي منتخب تونس.