دراجات/ الجائزة الكبرى "الشهيد ديدوش مراد": انطلاق منافسات الأواسط والأكابر (ذكور) بمشاركة 94 دراجا

وانطلقت الدورة بإجراء المرحلة الأولى (مغلقة) المتمثلة في السباق ضد الساعة بمحور الشطر الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 و الطريق السيار على مسافة 14 كلم، الذي جرى في ظروف مناخية ملائمة وظهرت خلالها أندية كبيرة بين الدراجين.

وتميزت المرحلة بالمسالك الوعرة و المرتفعات التي تتطلب الكثير من العمل العضلي و القدرة على التحمل و تسيير الجهد البدني.

وفي تصريح لوأج، أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري " بأن دورة الشهيد ديدوش مراد هي المرحلة الأولى من مراحل كأس الجزائر، حيث عرفت مشاركة عدائي المنتخب التونسي و كان من المنتظر مشاركة منتخب ليبيا الذي تعذر عليه الحضور بسبب ظروف خاصة بالبرمجة"، مشيرا إلى " أن هذه المنافسات هي امتداد للبرنامج التحضيري للمنتخب الوطني ومن شأنها أن تمكن المشاركين من التحضير الجيد للألعاب الأولمبية المقررة شهر يوليو المقبل".

للإشارة، فإن هذه الدورة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة و رابطة قسنطينة للدراجات بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لذات الرياضة، ستدوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل، حيث ستشهد تنظيم سباق على الطريق الرابط بين بلدية ديدوش مراد و ولاية سكيكدة و كذا سباق على الطريق الرابط بين ولايتي قسنطينة وميلة، فضلا عن سباق الجائزة الكبرى الذي سيجرى في آخر يوم من هذه الدورة.