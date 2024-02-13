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كأس الجزائر 2023-2024 : تعيين ملاعب لقاءات الدور السادس عشر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 13:00     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر 2023-2024 : تعيين ملاعب لقاءات الدور السادس عشر

الجزائر - عينت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم للاتحادية الجزائرية (فاف) الملاعب  التي ستحتضن مباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر (موسم 2023-2024) وكذا تواريخها، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للهيئة الفديرالية.

يذكر أن مباراتين من الدور الـ32 لم تلعبا بعد ويتعلق الامر بمولودية البيض (ر1) - شباب المشرية (ر2) المقررة في 19 فبراير 2024 و شبيبة القبائل وشباب بلوزداد المؤجلة الي موعد لاحق.

 

وفيما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:

      الثلاثاء 20 فبراير 2024:

 

5 جويلية الاولمبي: اتحاد الجزائر (ر1) -  مستقبل الرويسات (ما بين الجهات)

 

      الجمعة 23 فبراير 2024  (00ر15):

 

محمد بومزراق : جمعية الشلف ( حامل الكأس ر1)- اتحاد بسكرة  (ر1)   00ر15

08 ماي 1945 : وفاق سطيف (ر1)  - شباب قسنطينة (ر1)               45ر16

20 أوت 1955 : نصر حسين داي (ر2) - مولودية قسنطينة (ر2)       30ر14

حمام عمار        : اتحاد خنشلة (ر1) - غالي معسكر (ر2)                00ر15

1 نوفمبر 1954 : شباب باتنة (ر2) - اتحاد عنابة (ر2)                   00ر15

 

            السبت 24 فبراير 2024  :

 

20 أوت 1955  : نادي حيدرة (ما بين الجهات) - شباب جيجل (ما بين الجهات) 00ر15

عمار بن رابح   : نادي بارادو (1) - مولودية وهران (ر1)    30ر14

العقيد لطفي

   : وداد تلمسان (ما بين الجهات) - شبيبة الساورة (ر1)    30ر14

حساين زرقوق  : مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) - ترجي مستغانم (ر2) 30ر14

ثيسراتين  : شبيبة عزازقة (ما بين الجهات)  - شباب بن باديس (ما بينالجهات) 30ر14

زرداني حسونة : اتحاد الشاوية  (ما بين الجهات) - ر . بوقاعة (ما بين الجهات) 30ر14

قندوزة        : أولمبي أقبو (ر 2) - ضد مولودية البيض (ر1) أو شباب المشرية(ر2)  30ر14

 

      الثلاثاء 05 مارس 2024: 00ر18

 

مصطفى تشاكر  : شباب الزاوية (ما بين الجهات) - مولودية الجزائر (ر1)

 

      الاثنين 26 فبراير 2024:  (00ر15):

 

20 أوت 1955 : نجم بن عكنون (ر1) - جمعية وهران (ر2)   

 

      لم يحدد تاريخ اجراء اللقاء:

 

ش. القبائل (ر1)  أو ش.بلوزداد (ر1) ضد جمعية الخروب (ر2).

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كأس الجزائر 2023-2024 : تعيين ملاعب لقاءات الدور السادس عشر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 13:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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