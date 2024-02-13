كأس الجزائر 2023-2024 : تعيين ملاعب لقاءات الدور السادس عشر

يذكر أن مباراتين من الدور الـ32 لم تلعبا بعد ويتعلق الامر بمولودية البيض (ر1) - شباب المشرية (ر2) المقررة في 19 فبراير 2024 و شبيبة القبائل وشباب بلوزداد المؤجلة الي موعد لاحق.
وفيما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:
الثلاثاء 20 فبراير 2024:
5 جويلية الاولمبي: اتحاد الجزائر (ر1) - مستقبل الرويسات (ما بين الجهات)
الجمعة 23 فبراير 2024 (00ر15):
محمد بومزراق : جمعية الشلف ( حامل الكأس ر1)- اتحاد بسكرة (ر1) 00ر15
08 ماي 1945 : وفاق سطيف (ر1) - شباب قسنطينة (ر1) 45ر16
20 أوت 1955 : نصر حسين داي (ر2) - مولودية قسنطينة (ر2) 30ر14
حمام عمار : اتحاد خنشلة (ر1) - غالي معسكر (ر2) 00ر15
1 نوفمبر 1954 : شباب باتنة (ر2) - اتحاد عنابة (ر2) 00ر15
السبت 24 فبراير 2024 :
20 أوت 1955 : نادي حيدرة (ما بين الجهات) - شباب جيجل (ما بين الجهات) 00ر15
عمار بن رابح : نادي بارادو (1) - مولودية وهران (ر1) 30ر14
العقيد لطفي
: وداد تلمسان (ما بين الجهات) - شبيبة الساورة (ر1) 30ر14
حساين زرقوق : مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) - ترجي مستغانم (ر2) 30ر14
ثيسراتين : شبيبة عزازقة (ما بين الجهات) - شباب بن باديس (ما بينالجهات) 30ر14
زرداني حسونة : اتحاد الشاوية (ما بين الجهات) - ر . بوقاعة (ما بين الجهات) 30ر14
قندوزة : أولمبي أقبو (ر 2) - ضد مولودية البيض (ر1) أو شباب المشرية(ر2) 30ر14
الثلاثاء 05 مارس 2024: 00ر18
مصطفى تشاكر : شباب الزاوية (ما بين الجهات) - مولودية الجزائر (ر1)
الاثنين 26 فبراير 2024: (00ر15):
20 أوت 1955 : نجم بن عكنون (ر1) - جمعية وهران (ر2)
لم يحدد تاريخ اجراء اللقاء:
ش. القبائل (ر1) أو ش.بلوزداد (ر1) ضد جمعية الخروب (ر2).