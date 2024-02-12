رابطة أبطال آسيا: إنطلاق الأدوار ثمن النهائية يوم غد

الدوحة - تنطلق منافسات الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال آسيا للأندية لكرة القدم غدا الثلاثاء، بعد أن إختتمت مرحلة المجموعات في ديسمبر الماضي، بتأهل ثمانية أندية من كل منطقة "الغرب و الشرق" إلى هذا الدور لموسم أبطال 2023-2024.

و يشهد دور ثمن النهائي تواجد ثلاثة أندية تسجل حضورها الأول في الأدوار الإقصائية، وهي: الفيحاء السعودي، ونافباهور الأوزبكي، وفينتفوريت كوفو الياباني، فيما تتواجد ستة أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي: العين الإماراتي، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوهانغ ستيلرز، وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية.

و يستضيف نادي شاندونغ تايشان الصيني غريمه كاوازاكي فرونتال الياباني في أقوى المواجهات، حيث تأهل تايشان عن المجموعة السابعة كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، ويطمح إلى تكرار إنجاز بلوغ الدور ربع النهائي، الذي تحقق في أول ظهور له بالبطولة عام 2005، ويظهر للمرة الرابعة في هذا الدور بعد ظهوره في عام 2019.

في المقابل، تأهل كاوازاكي إلى الأدوار الإقصائية للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتساوى مع أوراوا ريدز كأكثر الأندية اليابانية مشاركة في دور ثمن النهائي، وقد وصل وصيف الدوري الياباني 2022 إلى ربع النهائي ثلاث مرات في أعوام: 2007، 2009، 2019، كأفضل إنجاز له في البطولة.

و يسجل نادي بانكوك يونايتد التايلاندي الظهور الثاني له في الأدوار الإقصائية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة، حيث سيواجه يوكوهاما مارينوس بطل اليابان على ملعب ثاماسات برانغسيت.

و يعد بانكوك خامس الأندية التايلاندية التي تتأهل إلى دور ثمن النهائي، وشهد عام 2007 مشاركته الأولى في المنافسة عندما كان يعرف باسم نادي جامعة بانكوك.

و تستكمل بقية المواجهات يوم بعد غد /الأربعاء/، بمواجهة عملاقي كوريا الجنوبية، حيث يستقبل جيونبوك هيونداي موتورز مواطنه بوهانغ ستيلرز.

و تأهل جيونبوك، الفائز بكأس الاتحاد الكوري الجنوبي 2022، عن المجموعة السادسة كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، في حين تصدر بوهانغ ترتيب المجموعة العاشرة، ويشارك للمرة الخامسة في هذا الدور، وكان قد توج بلقب البطولة عام 2009، وحصل على الوصافة عام 2021.

أما العين الإماراتي، الفائز بلقب النسخة الأولى من رابطة أبطال آسيا عام 2003، فيشارك في الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة، والأولى له منذ الخروج من دور ثمن النهائي في نسخة عام 2018.