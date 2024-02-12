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جيدو- الدورة الافريقية بالجزائر : مشاركة أزيد من 150 مصارع من 25 بلدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:50     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يشارك اكثر من 150 مصارع (رجال وسيدات), من 25 بلدا, في طبعة- 2024 للدورة الافريقية بالجزائر "المفتوحة", المقررة يومي 17و 18 فبراير الجاري بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة), حسبما علمت واج اليوم الاثنين من المنظمين.

وستكون الجزائر مستضيفة الحدث, الاكثر تمثيلا ب 72 مصارعا (52 رجال و 20 سيدات), في الوقت الذي تشارك فيه كالتشاد, البنين ومالاوي بمصارع واحد فقط.

و بالإضافة الى البلدان الافريقية, يسجل موعد الجزائر مشاركة ممثلي بلدان من عدة قارات, كالولايات المتحدة الامريكية, كندا, زيلاندا الجديدة, بلغاريا, بريطانيا وتايلاندا.

ويسعى مصارعو هذه البلدان الى تحسين تصنيفهم الاولمبي المؤهل الى الالعاب الاولمبية بباريس-2024, حيث سيضيف الفائز في كل وزن بـ100 نقطة إضافية إلى ترتيبه الحالي على المستوى العالمي.

واشار المنظمون الى ان موعد الجزائر سيتبع بتربص تكويني خاص برياضيي المستوى العالي ومدربيهم, في الفترة من 20 الى 28 فبراير بمعهد علوم وتكنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة).

وسيشرف على تأطير هذا التربص البطل العالمي السابق, العربي بن بوداود, بالنسبة للرياضيين, فيما يؤطر المدربين الخبير الكرواتي سلافيسا براديك, حسب نفس المصدر .

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جيدو- الدورة الافريقية بالجزائر : مشاركة أزيد من 150 مصارع من 25 بلدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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